Jordan Henderson, de Inglaterra, se lesiona muñeca al festejar triunfo contra México | VIDEO

Jordan Henderson cayó sobre su muñeca y se provocó grave lesión que lo podría dejar fuera del Mundial.

Inglaterra consiguió una sufrida victoria contra México en los octavos de final (3 - 2) y la euforia contagió a toda la banca y la afición de los Tres Leones. Desafortunadamente, el jugador Jordan Henderson lo llevó demasiado lejos, pues, al intentar sumarse a los festejos, se cayó y provocó una lesión en su muñeca que lo podría dejar fuera del resto del Mundial 2026.

En redes sociales circuló un video en donde se aprecia cómo Henderson, mediocampista inglés, intenta sumarse a los festejos de su equipo tras la victoria contra México. Para ello, brinca una de las bardas publicitarias que dividen los asientos de la cancha.

Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 se fracturó luego de saltar los carteles de publicidad.



Se pierde el resto del Mundial.pic.twitter.com/tLPgROolKm — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 6, 2026

Pero Henderson, quizá contagiado por la emoción, no calcula bien su salto, y termina cayendo directamente sobre su muñeca, lo que provoca la aparatosa lesión que quedó captada en video.

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Fractura de muñeca, hospitalización y posible cirugía, el saldo del festejo fallido de Henderson

De acuerdo con reportes de medios internacionales, después de la caída de Jordan Henderson, los servicios médicos ingresaron de inmediato al campo para atender al jugador.

Así, el mediocampista fue retirado del terreno de juego en camilla y recibió oxígeno durante la atención médica antes de ser trasladado a un hospital.

A la izquierda, Jordan Henderson en un calentamiento. ı Foto: Reuters

Incluso, mientras el resto de la Selección de Inglaterra se trasladó de regreso a Kansas City, donde se encuentra su base de concentración, Henderson permaneció hospitalizado en Ciudad de México junto con un integrante del cuerpo médico.

De acuerdo con el director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, la lesión “parece bastante seria”, aunque aún no contaba con claridad sobre si el mediocampista requería una intervención quirúrgica.

Thomas Tuchel, director ténico de Inglaterra. ı Foto: Reuters

“No se ve bien, no se ve bien. Jordan se cayó y se lesionó la muñeca. Se ve bastante serio. Se lastimó la muñeca, lo llevaron al hospital, es una lesión bastante grave. No encaja con lo que pasó esta noche. No sé si habrá algún procedimiento”, dijo el DT en entrevista con BBC One.

Jordan Henderson podría perderse el resto del Mundial 2026

A causa de esta lesión, Jordan Henderson podría mantenerse hospitalizado y, en consecuencia, perderse el resto del Mundial 2026.

Jordan Henderson, de Inglaterra, celebra un gol desde la banca. ı Foto: Reuters

Henderson había disputado apenas seis minutos durante el torneo, cuando entró como sustituto ante Panamá durante la fase de grupos. El mediocampista no jugó contra México, pero fue amonestado desde la banca tras involucrarse en un altercado mientras calentaba.

En tanto, el centrocampista (y anotador de dos de los goles de la victoria) Jude Bellingham, agregó que el equipo médico mantiene bajo control la lesión de su compañero y que el resto del equipo está para apoyarlo.

Harry Kane (abajo, izq.), Jordan Henderson (abajo, der.) y Jude Bellingham (arriba, centro). ı Foto: Reuters

“Está pasando por un momento difícil, pero nuestro equipo médico tiene todo bajo control. Probablemente sea mejor que no diga mucho al respecto. Estamos ahí para apoyarlo”, dijo Bellingham al mismo medio.

Tras su victoria 3 - 2 contra México, Inglaterra disputará su próximo partido, en los cuartos de final, contra Noruega.

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