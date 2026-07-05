Afición reacciona a derrota de México ante Inglaterra: ‘no debieron sacar a Quiñones ni a Mora’

Aficionados reunidos en el Zócalo para el partido de México contra Inglaterra, el 5 de julio de 2025.

México perdió 3-2 ante Inglaterra y aficionados del Tricolor consideraron que Javier “El Vasco” Aguirre se equivocó en sacar del terreno de juego a Julián Quiñones y a Gilberto Mora.

Luego de la derrota en los octavos de final, La Razón platicó con hinchas afuera del Zócalo de la Ciudad de México, quienes consideraron que estas dos modificaciones del técnico mexicano no fueron idóneas. Algunos, incluso consideraron que perjudicó a la escuadra, que terminó con centros al área chica.

“Fue un error haber quitado a Mora y a Quiñones, porque Mora lo que tiene es que sabe quitar bien el balón, es muy hábil, y Quiñones tiene muy buena dirección. Fue un error fatal haberlos quitado. Y luego empezaron a repetir los mismos patrones”, dijo a este diario Mariana.

▶️ #VIDEO | 🇲🇽⚽ La afición no se guardó nada.

Después de la eliminación de México ante Inglaterra, seguidores del Tricolor compartieron con *La Razón* su sentir sobre las decisiones de Javier Aguirre: los cambios que no convencieron, los jugadores que debieron seguir y los que,… pic.twitter.com/GXyaCNShBK — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 6, 2026

Julia, quien también asistió al Fan Fest del Zócalo, consideró que los cambios del “Vasco” fueron “muy malos”, pues coincidió en que no el técnico no debió quitar al bicampeón con los rojinegros del Atlas.

Asimismo, Carlos se unió a las voces críticas sobre estos dos cambios del técnico mexicano, quien tuvo una tercera etapa con la Selección. Mencionó que estos dos jugadores eran quienes creaban las jugadas de la escuadra nacional.

En Paseo de la Reforma, que comenzó a vaciarse tras el silbatazo del árbitro, la afición también refirió que el delantero mexicano del Al-Qadisiyah Football Club, de la liga de Arabia Saudita, con el que salió campeón de goleo, y el joven jugador de Xolos de Tijuana eran indispensables.

Jesús Andrés mencionó a La Razón que Julián Quiñones no debió salir; además, criticó que, pese a que México tenía un hombre de más, la última media hora sólo mandó centros.

“A la Selección le faltó hacer jugadas por abajo, no tanto centro. Ellos son muy altos, no te sirve eso. Era mejor jugadas por abajo, y de los cambios, pues no me gustaron mucho. Yo no hubiera sacado a Quiñones, él era el que nos podía ayudar con un gol por abajo”, cuestionó.

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cehr