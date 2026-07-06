Mexicanos prefieren los clones “La pasión se lleva en la sangre, con playera original o la que sea”

Portar el jersey oficial de la Selección quedó en segundo plano para los aficionados del Tri, ya que para muchos apoyar no depende de una marca o el precio de la prenda, sino de vestir los colores nacionales, aunque sea con una playera clon o “pirata”.

De un total de 13 aficionados, 10 nacionales y tres extranjeros, sondeados por La Razón sobre sus camisetas para alentar a México, sólo un connacional y un estadounidense dijeron que traían puesto el jersey original de Adidas.

El Dato: Antes del Mundial, autoridades federales y capitalinas hicieron operativos en la zona centro de la ciudad para combatir la piratería y decomisaron toneladas de productos.

“La pasión se lleva en la sangre y en el alma. Traigas la playera original o la que sea, es más, hasta sin playera puedes festejar. Yo sí pagaría por una original, pero no es necesario”, dijo Diana, quien visitó el Fan Fest del Zócalo para ver el duelo ante Inglaterra, que perdió México 3-2.

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Para el sociólogo y especialista en el estudio de las dinámicas socioeconómicas en México alrededor del futbol, Hugo Sánchez Gudiño, el predominio de jerseys clon y “pirata” entre la afición refleja una realidad económica que ha acompañado históricamente a este deporte: la desigualdad económica.

8 Mil pesos gastaría una familia de cuatro en jerseys oficiales

“Es una industria de ricos que mueven los pobres. Consumir los productos que esta industria genera, para un bolsillo popular, es inaccesible históricamente, no sólo ahorita.

“Esa afición busca un mercado informal, subterráneo y marginal donde generalmente encuentran casi todos sus productos, lo mismo una playera que un balón de futbol o hasta un uniforme de futbol”, explicó el también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México en entrevista.

Lo dicho por el sociólogo se refleja en el ambiente de compra que rodea al Fan Fest del Zócalo y al Centro donde los comerciantes gritan “¡clon barato de calidad a 200, llévele!”. Esto, incluso, a metros de tiendas departamentales que ofrecen la prenda de Adidas.

315 pesos es el salario mínimo en la ciudad durante 2026

De acuerdo con la marca alemana, la camiseta de México, que tiene dos versiones: la de aficionado, de dos mil pesos, y la de jugador, de tres mil 300 pesos, es la más vendida en el mundo con cinco millones de unidades.

Las cifras podrían ser mayores por las prendas sin licencia. En un recorrido este diario observó que los ambulantes y locales del Centro Histórico venden jerseys “pirata” desde 70 pesos, mientras que las versiones clon, que imitan con mayor detalle el diseño original y oficial, entre 200 y 400 pesos.

Además, el precio aumenta conforme los aficionados se acercan al Zócalo, ya que mientras a la salida del Metro Pino Suárez los comerciantes ofrecen la camiseta en 100 pesos, en las calles más cercanas al Fan Fest alcanzan hasta los 400.

Sánchez Gudiño señaló que quienes suelen mirar con desdén la compra de productos “pirata” o clon pertenecen, por lo general, a sectores con mayor poder adquisitivo.

“Quizá quienes los ven despectivamente sea una clase media con un poder adquisitivo que sí le permite comprar cuatro playeras originales para su familia, lo que equivale a un mes de salario o a dos de una familia pobre”, aseguró.

Las opiniones de los aficionados reflejan la realidad socioeconómica planteada por el académico, ya que los 13 entrevistados estuvieron de acuerdo en que los precios oficiales son elevados.

“Yo creo que están bien comprar los ‘piratas’, porque la adquiero para un rato, para venir a festejar y siento que los jersey originales están demasiado caros. Ayer compré éste por 400. Como digo, sólo es para ver el partido y para festejar que va a ganar México”, expresó Aileen.

La visitante estadounidense llamada Iris también consideró que el precio no debería ser un obstáculo para vivir la fiesta mundialista, ella también compró su jersey “pirata”.

“Creo que con todo lo que está sucediendo todos deberíamos poder celebrar sin importar si puedes pagar el jersey original o uno falso. No recuerdo cuánto costó, pero en el rango de los 100 pesos”, comentó.

Luis Omar, quien acudió con su papá al Zócalo para ver el partido de México contra Inglaterra, explicó que el precio de la camiseta oficial simplemente rebasa sus posibilidades económicas.

“Está muy caro el jersey oficial. (Pagué) 500 pesos por el mío. No tenemos (el dinero para pagar los jerseys oficiales), entonces con lo que haya, lo importante es apoyar al equipo”, dijo mientras explicó que compró un jersey para su papá en 200 pesos.

Por su parte, la costarricense Melisa también aseguró que cualquier jersey sirve para alentar a México y añadió que al comprar uno no oficial se apoya al comercio local y no a las grandes marcas.

“Sí, cualquiera. Porque, bueno, nos han comentado la situación de Adidas y que son carísimas, son incomparables. Entonces, está bueno que también ayudemos al productor nacional”, comentó.

Aunque fueron minoría, quienes adquirieron la camiseta oficial también dijeron entender por qué la mayoría opta por una versión clon, este es el caso del estadounidense Adrián.

“Es original, pagué 150 dólares. Estuvo muy cara. No me molestan los clones, los compraría para mis hijos, porque ellos están creciendo, pero compré ésta, porque es especial para mí”, comentó.

David, originario de Ciudad Juárez, quien también compró el jersey oficial explicó que decidió invertir el dinero, pese a ser un costo elevado, porque quiere conservarla como recuerdo del Mundial de Futbol 2026.

“Vengo de Ciudad Juárez, pagué mil 800 pesos. Me pareció caro, pero si volviera a ser algo histórico como este Mundial en México, lo volvería a pagar. Opino que está bien (la camiseta clon), porque el objetivo es apoyar a la Selección, no a la marca como tal. La compré para que quede marcado como un recuerdo de que se jugó un Mundial en México”, afirmó.