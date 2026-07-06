Aprovechan celebraciones para lucrar con los sanitarios

En medio de la fiebre por el Mundial de Futbol y los partidos de la Selección Mexicana, comerciantes de Paseo de la Reforma improvisan baños irregulares para obtener un ingreso adicional.

Uno de esos casos tiene lugar en la intersección de avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes Norte, en el número 146. Ahí, desde el 30 de junio de 2026, varias personas convirtieron un predio deteriorado en baño público, ante la alta demanda del servicio sanitario durante el partido de México y Ecuador.

El Dato: El uso de los baños públicos aumenta debido al consumo de alcohol en las calles del Centro Histórico.

Usuarios de redes sociales denunciaron que el edificio deteriorado en cuestión fue presuntamente invadido para cobrar cuotas de 10 pesos por orinar o defecar al interior. En el lugar hay un hombre y dos perros.

El sujeto que está en el sitio dijo ser velador reconoció que abre el lugar para ofrecer baños públicos a los asistentes a los festejos de aficionados del Tri.

“¿Cuál es el pedo? Aquí yo estoy siempre, las 24 horas, los siete días de la semana. A mí me metieron aquí a trabajar. Yo soy el que cuida y todo. Yo traigo la línea directa con el patrón. Yo aquí abro los baños y me ando rifando por una moneda”, comentó el sujeto.

Un vecino de la calle Viena afirmó que, el sujeto que actualmente ocupa el predio, en realidad jamás vivió ahí, ya que meses atrás decidió invadir el lugar.

“Será en diciembre o noviembre. Al menos que me haya dado cuenta, porque fue cuando apenas se asomaban los perros del techo. Yo lo he visto como dos, tres veces y no tiene la fachita de que cuide, más bien llegó y se adueñó del edificio, porque lleva abandonado ya varios años, se intentó vender, pero nadie lo compró y fue cuando esta persona empezó a vivir ahí”, relató Cristian Esparza, un vecino de la colonia Juárez.

Otros puntos como el restaurante Tokyo, el cual se encuentra en los alrededores del Ángel de la Independencia, sobre la calle de Hamburgo, cobraron para usar sus baños ante la elevada afluencia de aficionados mexicanos.

Por ejemplo, en un tercio de la calle, el negocio colocó cartulinas donde se observan frases como “Baños limpios aquí” o “Baños Tokyo”, todo con el objetivo de cobrar 20 pesos por el acceso a baños que, según la recepcionista, siempre están limpios a diferencia de los de Paseo de la Reforma.

En otras zonas como la calle Río Sena, justo enfrente del número 90, dos carritos ambulantes con baños al interior llevan semanas ocupando dos cajones de estacionamiento para parquímetro, con tal de hacer su agosto en esta temporada mundialista.

“Abren por la tarde, ya que vieron que se llenó todo el Ángel (de la Independencia). Me dio mucha risa que hace una semana, cobran como 15 o 20 pesos, pero el papel también se los cobraban aparte”, dijo Mauricio Álvarez.