CDMX reunió a un millón 350 mil personas para el partido México vs Inglaterra

Alrededor de un millón 350 mil personas se reunieron este domingo en calles de la Ciudad de México para ver el partido entre las selecciones de México e Inglaterra, que terminó con el sueño del Tricolor tras caer 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial.

“Seguimos con el trabajo para que todas y todos regresen con bien a casa”, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tras el silbatazo final en el Estado Ciudad de México que selló el avance de los Tres Leones a cuartos de final, donde enfrentarán a Noruega el próximo 11 de julio.

Un millón 350 mil personas disfrutaron el partido de la Selección Mexicana.



Seguimos con el trabajo para que todas y todos regresen con bien a casa. pic.twitter.com/y7ls4vDksd — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 6, 2026

México queda fuera del Mundial en octavos de final

Murmullos, lágrimas, gritos de desesperación. Era el minuto 101 cuando, después de 21 días, la Ciudad de México finalmente quedó enmudecida por un solo silbido: México había quedado fuera de la Copa Mundial de 2026.

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Eran las 21:05 horas en el Ángel de la Independencia y, a diferencia de otras ocasiones, miles de aficionados ya no tenían ganas de más. Tal como ocurrió en 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, el techo de cristal quedaba, de nueva cuenta, en los octavos de final.

“Ya valió papi, al menos se jugó bien contra una potencia” externaba un aficionado en Paseo de la Reforma.

“Le faltó a México tener ganas. Nos vamos contentos, 3-2 no es fácil, pero por ahí faltó un poquito más”, dijo Jesús a La Razón, un aficionado a quien al término del encuentro ante Inglaterra, se le ahogó el grito de gol.

Para las 21:15, solo 10 minutos después del término del partido, el Ángel de la Independencia lucía a medio llenar . Temprano, algunos aficionados bromeaban en Paseo de la Reforma sobre el origen de la lluvia tan intensa y frecuente que azotó a la capital del país, que parecía un presagio de lo que estaba por pasar.

“Está llorando, neta. Al rato, si México pierde, es porque el Ángel estaba llorando por anticipado”, decía un joven al interior de un restaurante de Zona Rosa, entre sonrisas y bromas con su grupo de amigos.

Cinco horas después, el presagio se hizo realidad. El Ángel de la Independencia lloraba por la caída de un sueño que no logró conseguir la tan anhelada estrella de una Copa Mundial.

“A la selección le faltó hacer jugadas por abajo, no tanto centro. Ellos son muy altos, no te sirve eso. Era mejor jugadas por abajo, y de los cambios, pues no me gustaron mucho. Yo no hubiera sacado a Quiñones, él era el que nos podía ayudar con un gol por abajo”, criticó Jesús Andrés, otro de los aficionados que, para las 21:30, estaba sentado en una banqueta con el corazón roto.

El encuentro entre México e Inglaterra duró poco más de dos horas, pero a la afición mexicana solamente le bastaron 60 minutos para desalojar generalizadamente el Ángel de la Independencia.

Durante semanas, la afición gritaba en calles, avenidas, oficinas y hasta en redes sociales una frase que se volvió viral: “¿Y si sí?”.

Sin embargo, la esperanza en el buen juego del seleccionado mexicano se esfumó ante un campeón del mundo. ¿Será que el momento de la Selección Mexicana llegue en 2030? “¿Y si sí?" Es todavía una posibilidad.

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cehr