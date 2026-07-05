Captan impresionante rayo cerca del Estadio Ciudad de México antes del México vs Inglaterra | VIDEO

La intensa tormenta que se registró este domingo en la Ciudad de México dejó una impactante imagen a pocas horas del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.
Un rayo cayó en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y fue captado por las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), mientras miles de aficionados se dirigían al inmueble.
El fenómeno ocurrió en medio de las fuertes lluvias que afectaron principalmente la zona sur de la capital. Debido a las condiciones meteorológicas, las autoridades mantuvieron un monitoreo permanente y emitieron recomendaciones preventivas para quienes se encontraban en los alrededores del estadio.
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C5 capta un rayo cerca del estadio
El coordinador del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, difundió el video en redes sociales acompañado de un llamado a extremar precauciones.
De acuerdo con la información compartida por el funcionario, el rayo fue registrado por una cámara de videovigilancia instalada en el cruce de Avenida del Imán y Avenida Estadio Azteca. El reloj marcaba las 14:57 horas cuando un intenso destello iluminó completamente la imagen, evidenciando la fuerza de la descarga eléctrica.
El impacto ocurrió apenas minutos antes de que la FIFA activara el protocolo por tormenta eléctrica a las 15:00 horas, como medida preventiva ante las condiciones climáticas que persistían sobre la capital del país.
Mientras la lluvia continuaba en la zona, miles de aficionados seguían llegando al Estadio Ciudad de México para presenciar el encuentro entre México e Inglaterra. Horas más tarde se confirmó que el inicio del partido sería retrasado una hora, por lo que el silbatazo inicial quedó programado para las 19:00 horas.
En su mensaje, el C5 pidió a la población evitar resguardarse debajo de árboles, mantenerse atenta a la información emitida por las autoridades y comunicarse al 9-1-1 en caso de cualquier emergencia.
¿Qué hacer en caso de una tormenta eléctrica?
Ante la presencia de tormentas eléctricas, las autoridades recomiendan seguir medidas básicas de protección para reducir riesgos.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Evitar permanecer bajo árboles, postes o estructuras metálicas
- Buscar refugio en un edificio o dentro de un vehículo cerrado
- Alejarse de espacios abiertos, cuerpos de agua y objetos metálicos
- No utilizar paraguas con punta metálica en zonas descubiertas durante una descarga eléctrica
- Mantenerse informado a través de los avisos oficiales
- En caso de una situación de riesgo o emergencia, llamar de inmediato al número de emergencia
Las autoridades capitalinas mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y exhortaron a la población que asista al partido o transite por la zona del estadio a seguir las indicaciones oficiales mientras continúen las lluvias y la actividad eléctrica.
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LMCT