Captan impresionante rayo cerca del Estadio Ciudad de México antes del México vs Inglaterra | VIDEO

La intensa tormenta que se registró este domingo en la Ciudad de México dejó una impactante imagen a pocas horas del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.

Un rayo cayó en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y fue captado por las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), mientras miles de aficionados se dirigían al inmueble.

El fenómeno ocurrió en medio de las fuertes lluvias que afectaron principalmente la zona sur de la capital. Debido a las condiciones meteorológicas, las autoridades mantuvieron un monitoreo permanente y emitieron recomendaciones preventivas para quienes se encontraban en los alrededores del estadio.

TE RECOMENDAMOS: Advierte alta afluencia de aficionados Fan Fest del Zócalo alcanza su máxima capacidad previo al México vs Inglaterra

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 05/07/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/dm6ZziCS6v — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 5, 2026

C5 capta un rayo cerca del estadio

El coordinador del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, difundió el video en redes sociales acompañado de un llamado a extremar precauciones.

De acuerdo con la información compartida por el funcionario, el rayo fue registrado por una cámara de videovigilancia instalada en el cruce de Avenida del Imán y Avenida Estadio Azteca. El reloj marcaba las 14:57 horas cuando un intenso destello iluminó completamente la imagen, evidenciando la fuerza de la descarga eléctrica.

El impacto ocurrió apenas minutos antes de que la FIFA activara el protocolo por tormenta eléctrica a las 15:00 horas, como medida preventiva ante las condiciones climáticas que persistían sobre la capital del país.

Mientras la lluvia continuaba en la zona, miles de aficionados seguían llegando al Estadio Ciudad de México para presenciar el encuentro entre México e Inglaterra. Horas más tarde se confirmó que el inicio del partido sería retrasado una hora, por lo que el silbatazo inicial quedó programado para las 19:00 horas.

En su mensaje, el C5 pidió a la población evitar resguardarse debajo de árboles, mantenerse atenta a la información emitida por las autoridades y comunicarse al 9-1-1 en caso de cualquier emergencia.

Desde las cámaras del @C5_CDMX captamos la caída de un rayo en inmediaciones del #EstadioCiudaddeMéxico, derivado de la tormenta sobre la que ha emitido aviso @SGIRPC_CDMX.



⚠️ Si te encuentras en la zona:

- Evita resguardarte bajo árboles

- Mantente atent@ a la información de… pic.twitter.com/EdRzPZd0yo — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) July 5, 2026

¿Qué hacer en caso de una tormenta eléctrica?

Ante la presencia de tormentas eléctricas, las autoridades recomiendan seguir medidas básicas de protección para reducir riesgos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar permanecer bajo árboles, postes o estructuras metálicas

Buscar refugio en un edificio o dentro de un vehículo cerrado

Alejarse de espacios abiertos, cuerpos de agua y objetos metálicos

No utilizar paraguas con punta metálica en zonas descubiertas durante una descarga eléctrica

Mantenerse informado a través de los avisos oficiales

En caso de una situación de riesgo o emergencia, llamar de inmediato al número de emergencia

Las autoridades capitalinas mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y exhortaron a la población que asista al partido o transite por la zona del estadio a seguir las indicaciones oficiales mientras continúen las lluvias y la actividad eléctrica.

Tormenta eléctrica en imagen de archivo ı Foto: Pexels

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT