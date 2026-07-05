Línea A ofrece servicio provisional tras ruptura de una catenaria

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que debido a la ruptura de una catenaria de la Línea A hay servicio provisional de Pantitlán a Guelatao.

Por medio de sus redes sociales, el funcionario explicó que personal del Metro trabaja para restablecer la circulación en su totalidad.

Además, Rubalcava Suárez indicó que, en conjunto con RTP ya se prepara el apoyo con unidades para el traslado de usuarios de Guelatao a La Paz.

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Esto ocurre en debido a una fortísima tormenta eléctrica que ha ocasionado el encharcamiento de varias vialidades de la zona oriente, por donde opera la Línea A.

“Se revisa elemento de la catenaria en la Línea A, el servicio opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao, en breve se restablecerá la circulación en su totalidad. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales", expresó el director del Metro en redes sociales.

Activan marcha de emergencia

Ante la lluvia que azota gran parte de la capital mexicana el Metro informó que se activó la marcha de emergencia en ocho líneas, por lo que se reduce la velocidad en los trenes con el fin de garantizar una movilidad segura.

Las líneas que presentan esta afectación son:

2

3

4

5

8

9

A

B

Además, como una medida de Protección Civil, se informó el cierre temporal de la estación Cuauhtémoc de la Línea 1, esto debido a un evento que se realiza al exterior.

Además, de la misma línea, las estaciones Insurgentes y Sevilla siguen cerradas por lo que el Metro informó que en cuanto las condiciones permitan, se reestablecerá el servicio.

Ante esta situación te recomendamos tomar previsiones y mantenerte informado a través de los canales oficiales del Metro.

#AvisoMetro: Como medida de Protección Civil, y derivado de un evento al exterior, cerramos temporalmente la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 para privilegiar la seguridad de las personas usuarias.



Continúan cerradas las estaciones Insurgentes y Sevilla.

Personal del Metro se… — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 6, 2026

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LMCT