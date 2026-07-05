CDMX reporta lleno total en Paseo de la Reforma y Monumento a la Revolución por el México vs Inglaterra

Lleno total en Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución, el 5 de julio de 2026.

Tanto la avenida Paseo de la Reforma como el Monumento a la Revolución se quedaron sin espacio para recibir a más aficionados por el partido entre las selecciones de México e Inglaterra, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Debido al aforo máximo, las autoridades pidieron a la afición seguir el compromiso en los distintos festivales futboleros habilitados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

“Al momento, el Monumento a la Revolución y todas las ubicaciones de Paseo de la Reforma se encuentran llenos . Para disfrutar del partido, se recomienda acudir a los demás Festivales Futboleros en las diferentes alcaldías”, informó la SSC.

Al respecto, el gobierno de la Ciudad de México agradeció a la afición “por hacer de esta una gran fiesta del futbol”, y exhortó a ver el enfrentamiento desde su festival futbolero más cercano ante la saturación del Zócalo y del Centro Histórico por la fase de eliminación directa.

“Los principales puntos de transmisión ya alcanzaron su capacidad. Vive la emoción del partido desde tu alcaldía o donde te encuentres y celebremos con responsabilidad ”, solicitó la administración capitalina.

⚽🇲🇽 Gracias por hacer de esta una gran fiesta del futbol.



Los principales puntos de transmisión ya alcanzaron su capacidad. Vive la emoción del partido desde tu alcaldía o donde te encuentres y celebremos con responsabilidad.



🙌 La mejor jugada es cuidarnos entre tod@s para… pic.twitter.com/feTh5xbJDd — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 6, 2026

¿Dónde están los festivales futboleros en CDMX?

Con el objetivo de distribuir a los aficionados, el gobierno de la Ciudad de México instaló múltiples sedes con pantallas para ver las transmisiones de los partidos del Mundial.

En total, son 18 festivales futboleros ubicados en los siguientes puntos:

Álvaro Obregón , Parque La Bombilla

Azcapotzalco , Parque Tezozómoc

Benito Juárez , Parque Las Américas

Coyoacán , Parque de la Consolación

Cuajimalpa , Deportivo San Mateo Tlaltenango

Gustavo A. Madero , Campos Revolución

Gustavo A. Madero , Deportivo Hermanos Galeana

Iztacalco , Utopía Mixiuhca

Iztapalapa , Utopía Meyehualco

Iztapalapa , Central de Abasto

Magdalena Contreras , Plaza Cívica y Unidad Independencia

Miguel Hidalgo , Bajo Puente de Tacuba (PILARES Tlacopan)

Milpa Alta , Deportivo San Francisco Tecoxpa

Estacionamiento del Palacio de los Deportes , sede especial

Tláhuac , Bosque de Tláhuac

Tlalpan , Deportivo Vivanco

Venustiano Carranza , Utopía Eduardo Molina

Xochimilco, Deportivo Xochimilco

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cehr