México vs Inglaterra: Sigue lo más relevante del partido EN VIVO del Mundial 2026

La Selección de México enfrenta este domingo a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México por su pase a cuartos de final.

Con un pase perfecto, sin goles e invicto, el equipo de México paso a los octavos de final tras enfrentarse a Ecuador, en dónde ganó con un impresionante 2 a 0.

De ganar este partido en contra de la selección de Inglaterra, México se vería en enfrentamiento ante el equipo de Erling Haaland, quien logró vencer a Brasil esta misma tarde.

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En La Razón te contamos lo más relevante del partido de México vs Inglaterra completamente en vivo.

Minuto 1

Declan Rice arranca el partido con tarjeta amarilla por falta en contra de Luis Romo.

Arranca el partido

Comienza la disputa, México se enfrenta a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México para ganar un lugar en los cuartos de final.

Tras un retraso de una hora debido al mal clima, el partido inicia.

Suenan los himnos nacionales de ambos países

El Estadio Ciudad de México se une para cantar los himnos de México e Inglaterra, marcando el inicio del protocolo que dará pauta al juego entre ambas naciones.

Salen a calentar los jugadores de la selección de México

En punto de las 18:05 horas los porteros de Inglaterra y México salieron a calentar en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Seguidos por los jugadores de ambas selecciones luego del retraso del inicio del partido. A su ingreso, la afición del México mostró su emoción y apoyo a los jugadores.

Retrasan el partido

A minutos de que comenzará el partido, se anunció un retraso al inicio del encuentro debido a la fuerte lluvia que cae en la zona del Estadio Ciudad de México.

Por esta situación, el partido comenzará a las 19:00 horas.

▶️ #VIDEO | La lluvia no da tregua... y la afición mexicana tampoco. 🇲🇽🌧️

Pese al aguacero, la fiesta continúa en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. El ambiente está encendido y los aficionados no dejan de cantar, celebrar y alentar a la Selección Mexicana⚽

📹:… pic.twitter.com/Jq81RVFSH5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 5, 2026

¿Cuál es la alineación de México contra Inglaterra?

El cuadro titular de México quedó de la siguiente forma:

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Johan Vásquez

César Montes

Jesús Gallardo

Erik Lira

Gilberto Mora

Luis Romo

Roberto Alvarado

Julián Quiñones

Raúl Giménez

¡La #Alineación está lista! ⚔️



Más que once, será un país entero que late con el mismo corazón y por la misma razón.



¡El momento es ahora! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/BzNb6wEWUT — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

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