Estas imágenes revelan cómo Inglaterra preparó el partido contra México de los octavos del Mundial 2026

La selección inglesa busca adaptarse a la altura de la Ciudad de México antes del partido ante el Tricolor.

La selección de Inglaterra entró en la cuenta regresiva para su compromiso frente a México por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. Horas después de concluir su preparación futbolística, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel fue captado durante una sesión de activación física en el hotel donde se concentra en la capital del país.

En imágenes difundidas por Latinus, futbolistas como Jude Bellingham, Harry Kane y otros integrantes del plantel aparecen realizando ejercicios de movilidad, estiramientos y recuperación con rodillos de espuma en una de las terrazas del JW Marriott Santa Fe, buscando mantener el cuerpo en óptimas condiciones antes del encuentro frente al Tricolor.

Inglaterra cerró su preparación en Cantera

La activación llegó después del entrenamiento que Inglaterra realizó el sábado en las instalaciones de Cantera, casa de los Pumas, donde el cuerpo técnico ultimó detalles tácticos y físicos para afrontar uno de los compromisos más importantes del torneo.

Durante la práctica, el equipo trabajó situaciones de juego, presión alta y adaptación a la altura de la Ciudad de México, uno de los factores que más ha llamado la atención en la previa del encuentro.

Al finalizar la sesión, Thomas Tuchel aseguró que su equipo está listo para enfrentar tanto al conjunto mexicano como a las condiciones que representa jugar en el Estadio Ciudad de México.

“Estamos preparados para jugar en el Azteca. Conocemos la historia, la presión de la afición y la altitud, y estamos listos para responder a los retos que el partido nos plantee”, declaró el estratega inglés.

Bellingham y Kane lideran la concentración

Las imágenes muestran un ambiente relajado dentro del plantel, aunque con máxima concentración de cara al duelo eliminatorio. Los jugadores alternaron ejercicios de movilidad, recuperación muscular y estiramientos, una rutina habitual antes de encuentros de alta exigencia.

El cuerpo técnico busca mantener frescos a referentes como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden y el resto del plantel, consciente de que el desgaste físico puede ser determinante en los 90 minutos.

México espera a una Inglaterra lista para el reto

El equipo inglés también recibió durante los últimos días el respaldo —y la curiosidad— de decenas de aficionados mexicanos que acudieron tanto al entrenamiento en Cantera como a las inmediaciones del hotel de concentración para observar de cerca a varias de las figuras de la Premier League.

Ahora, con la preparación prácticamente concluida, Inglaterra solo espera la hora del silbatazo inicial para enfrentar a una Selección Mexicana que buscará romper una sequía de cuatro décadas sin avanzar a los cuartos de final de una Copa del Mundo. El choque promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.

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