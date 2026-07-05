Sheinbaum asiste al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl para el México vs Inglaterra

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asistió este domingo al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, para disfrutar el partido de octavos de final entre la Selección Mexicana e Inglaterra.
En el marco del quinto partido que esta noche disputará la Selección Mexicana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que la afición disfrute del juego con responsabilidad.
Previo a que el duelo de inicio, la mandataria Federal compartió un mensaje a través de sus cuentas en redes sociales donde exhortó a que la población también manifiesta su apoyo al cuadro tricolor que hoy se enfrentará a Inglaterra.
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“Todo México apoyando a nuestra Selección!! Recuerden todas y todos, disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad”, dijo.
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