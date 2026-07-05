¿Hay puente el lunes 6 de julio tras el partido México vs Inglaterra? Esto dice la SEP

El partido de México contra Inglaterra sufrió algunos cambios durante los últimos días por lo que, al igual que el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), confundieron a la población.

Durante los primeros días de mayo los titulares de las secretarías de Eduación tuvieron una junta en la que habían definido que el ciclo escolar terminaría antes de lo programado.

Sin embargo, después se informó que las clases se mantendrían con normalidad, pues únicamente se tomarían en cuenta algunos ajustes para los estados que lo requieran por condiciones climáticas o por el Mundial.

#SEPInforma🗞️ | En la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del #Conaedu, la #SEP y las autoridades educativas estatales acordaron mantener el calendario escolar 2025-2026, preservando los 185 días efectivos de clase.



El ciclo escolar concluirá el próximo 15 de… pic.twitter.com/6ZrtxjZNI2 — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

¿Se suspendieron las clases el 6 de julio?

Pese a que en los encuentros anteriores de la Selección Mexicana se han suspendido clases en algunos estados para disminuir el tránsito y la afluencia de personas en algunos estados, para este lunes 6 de julio no hay suspensión de clases en todos los estados.

Hasta el momento no se ha emitido algún decreto oficial o comunicado por parte de la SEP nacional o de cada una de las entidades que indique una suspensión de clases, por lo que el lunes 6 de julio sí hay clases en casi todas las entidades.

¡¡Todo México apoyando a nuestra Selección!! Recuerden todas y todos, disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 6, 2026

La Secretaría de Educación de Chiapas informó que el lunes 6 de julio suspenderían clases en todos los niveles educativos por indicación del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar.

De acuerdo con el comunicado, la medida “se suma al ánimo, la unidad y la confianza de las y los chiapanecos en nuestra Selección Nacional” por lo que invitaron a la comunidad mantenerse informados por medios de canales oficiales.

La Secretaría de Educación informa: pic.twitter.com/Cni8Sz9hMC — Secretaría de Educación del Estado de Chiapas (@Edu_Chis) July 3, 2026

El fin del ciclo escolar 2025-2026 está programado para el miércoles 15 de julio en la mayor parte del país, por lo que las vacaciones de verano antes de comenzar el próximo periodo escolar están a unos pocos días.

Calendario ORIGINAL del ciclo escolar 2025 - 2026 contemplaba término de clases el miércoles 15 de julio; otros dos días de la semana eran para taller docente. ı Foto: Captura de pantalla

Los estados que fueron sedes del Mundial en México no han informado alguna suspensión de actividades escolares, por lo que las clases se mantienen con regularidad durante los últimos días del ciclo escolar en la mayoría del país, sin incluir aquellas entidades en las que terminaron las clases el 30 de junio.

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