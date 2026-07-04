Metrobús extiende horario este 5 de julio por el partido México vs Inglaterra en CDMX

Debido a concentraciones masivas previstas para este domingo 5 de julio, el Metrobús anunció modificaciones a las rutas de sus 7 líneas en la Ciudad de México, además de la extensión de su horario de servicio con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra.
La directora, María del Rosario Castro Escorcia, informó que el servicio del Metrobús concluirá a la 01:00 horas del lunes 6 de julio en toda la red.
En tanto, el servicio iniciará en el horario habitual de los domingos, a las 05:00 horas. No obstante, el medio de transporte advirtió modificaciones en sus 7 líneas a partir de las 08:00 horas, que estarán sujetas a las condiciones viales:
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Línea 1
Sin servicio:
- De Manuel González a Chilpancingo
- Buenavista II
- Ruta Indios Verdes a Pueblo Sta. Cruz Atoyac
En servicio:
- De Indios Verdes a San Simón
- De Nuevo León a El Caminero
Línea 2
Sin servicio:
- Ruta Rojo Gómez a Doctor Gálvez
Línea 3
Sin servicio:
- De Tolnáhuac a Balderas
- Buenavista III
En servicio:
- De Tenayuca a Tlatelolco
- De Cuauhtémoc a Pueblo Sta. Cruz Atoyac
Línea 4
Sin servicio:
- De Buenavista IV a Bellas Artes
- Ruta Sur
En servicio:
- De Teatro Blanquita a San Lázaro
- Alameda Oriente
- Terminal 1
- Terminal 2
Línea 5
Sin servicio, las estaciones individuales:
- La Virgen
- Tepetlapa
- Las Bombas
- Vista Hermosa
En servicio:
- De Río de los Remedios a Manuela Sáenz
- De Calzada del Hueso a Preparatoria 1
Línea 6
Sin servicio, por estaciones:
- La Villa
- De los Misterios
- Hospital Infantil La Villa
- Gustavo A. Madero
En servicio:
- De El Rosario a Deportivo 18 de Marzo
- De Martín Carrera a Villa de Aragón
Línea 7
Sin servicio:
- De Campo Marte a Glorieta Violeta
- Ruta Alameda Tacubaya - París
En servicio:
- De Garibaldi / Mercado Lagunilla a Hospital Infantil La Villa
- Indios Verdes
¿Metro anunció modificaciones por el México vs Inglaterra?
Por otra parte, el Metro de la Ciudad de México no ha anunciado modificaciones en su horario de servicio o el cierre de estaciones con motivo del partido entre México e Inglaterra.
En ocasiones anteriores, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) ha extendido el horario en las líneas 1, 2 y 3 para facilitar el traslado de usuarios tras celebraciones distintos puntos de la capital, como en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.
No obstante, a un día del encuentro en el que la Selección Mexicana buscará su pase a cuartos de final del Mundial, el Metro todavía no ha anunciado ajustes a su operación.
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cehr