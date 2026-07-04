Metrobús extiende horario este 5 de julio por el partido México vs Inglaterra en CDMX

Una unidad del Metrobús de la Línea 7, que circula sobre Paseo de la Reforma.

Debido a concentraciones masivas previstas para este domingo 5 de julio, el Metrobús anunció modificaciones a las rutas de sus 7 líneas en la Ciudad de México, además de la extensión de su horario de servicio con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra.

La directora, María del Rosario Castro Escorcia, informó que el servicio del Metrobús concluirá a la 01:00 horas del lunes 6 de julio en toda la red.

Metrobús anuncia horario extendido para este domingo 5 de julio. ı Foto: X, @RosarioCastroE

En tanto, el servicio iniciará en el horario habitual de los domingos, a las 05:00 horas . No obstante, el medio de transporte advirtió modificaciones en sus 7 líneas a partir de las 08:00 horas, que estarán sujetas a las condiciones viales:

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Línea 1

Sin servicio:

De Manuel González a Chilpancingo

Buenavista II

Ruta Indios Verdes a Pueblo Sta. Cruz Atoyac

En servicio:

De Indios Verdes a San Simón

De Nuevo León a El Caminero

Línea 2

Sin servicio:

Ruta Rojo Gómez a Doctor Gálvez

Línea 3

Sin servicio:

De Tolnáhuac a Balderas

Buenavista III

En servicio:

De Tenayuca a Tlatelolco

De Cuauhtémoc a Pueblo Sta. Cruz Atoyac

Línea 4

Sin servicio:

De Buenavista IV a Bellas Artes

Ruta Sur

En servicio:

De Teatro Blanquita a San Lázaro

Alameda Oriente

Terminal 1

Terminal 2

Línea 5

Sin servicio, las estaciones individuales:

La Virgen

Tepetlapa

Las Bombas

Vista Hermosa

En servicio:

De Río de los Remedios a Manuela Sáenz

De Calzada del Hueso a Preparatoria 1

Línea 6

Sin servicio, por estaciones:

La Villa

De los Misterios

Hospital Infantil La Villa

Gustavo A. Madero

En servicio:

De El Rosario a Deportivo 18 de Marzo

De Martín Carrera a Villa de Aragón

Línea 7

Sin servicio:

De Campo Marte a Glorieta Violeta

Ruta Alameda Tacubaya - París

En servicio:

De Garibaldi / Mercado Lagunilla a Hospital Infantil La Villa

Indios Verdes

♦️ Tómalo en cuenta



Por concentraciones sociales, mañana domingo 5 de julio, las 7 líneas de Metrobús tendrán modificaciones a partir de las 8:00 horas. 🚌



💭 Recuerda que el paso de las unidades está sujeto a las condiciones viales. Te invitamos a estar pendiente del estado… pic.twitter.com/S73GsG87Ca — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) July 4, 2026

¿Metro anunció modificaciones por el México vs Inglaterra?

Por otra parte, el Metro de la Ciudad de México no ha anunciado modificaciones en su horario de servicio o el cierre de estaciones con motivo del partido entre México e Inglaterra.

En ocasiones anteriores, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) ha extendido el horario en las líneas 1, 2 y 3 para facilitar el traslado de usuarios tras celebraciones distintos puntos de la capital, como en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

No obstante, a un día del encuentro en el que la Selección Mexicana buscará su pase a cuartos de final del Mundial, el Metro todavía no ha anunciado ajustes a su operación.

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cehr