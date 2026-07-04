Mantiene horario de apertura

Metrobús extiende horario este 5 de julio por el partido México vs Inglaterra en CDMX

Además del horario extendido por el esperado partido, el Metrobús advirtió modificaciones en sus 7 rutas

Una unidad del Metrobús de la Línea 7, que circula sobre Paseo de la Reforma.
Una unidad del Metrobús de la Línea 7, que circula sobre Paseo de la Reforma. Foto: Cuartoscuro
Por:
César Huerta

Debido a concentraciones masivas previstas para este domingo 5 de julio, el Metrobús anunció modificaciones a las rutas de sus 7 líneas en la Ciudad de México, además de la extensión de su horario de servicio con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra.

La directora, María del Rosario Castro Escorcia, informó que el servicio del Metrobús concluirá a la 01:00 horas del lunes 6 de julio en toda la red.

Metrobús anuncia horario extendido para este domingo 5 de julio.
Metrobús anuncia horario extendido para este domingo 5 de julio. ı Foto: X, @RosarioCastroE

En tanto, el servicio iniciará en el horario habitual de los domingos, a las 05:00 horas. No obstante, el medio de transporte advirtió modificaciones en sus 7 líneas a partir de las 08:00 horas, que estarán sujetas a las condiciones viales:

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Línea 1

Sin servicio:

  • De Manuel González a Chilpancingo
  • Buenavista II
  • Ruta Indios Verdes a Pueblo Sta. Cruz Atoyac

En servicio:

  • De Indios Verdes a San Simón
  • De Nuevo León a El Caminero

Línea 2

Sin servicio:

  • Ruta Rojo Gómez a Doctor Gálvez

Línea 3

Sin servicio:

  • De Tolnáhuac a Balderas
  • Buenavista III

En servicio:

  • De Tenayuca a Tlatelolco
  • De Cuauhtémoc a Pueblo Sta. Cruz Atoyac

Línea 4

Sin servicio:

  • De Buenavista IV a Bellas Artes
  • Ruta Sur

En servicio:

  • De Teatro Blanquita a San Lázaro
  • Alameda Oriente
  • Terminal 1
  • Terminal 2

Línea 5

Sin servicio, las estaciones individuales:

  • La Virgen
  • Tepetlapa
  • Las Bombas
  • Vista Hermosa

En servicio:

  • De Río de los Remedios a Manuela Sáenz
  • De Calzada del Hueso a Preparatoria 1

Línea 6

Sin servicio, por estaciones:

  • La Villa
  • De los Misterios
  • Hospital Infantil La Villa
  • Gustavo A. Madero

En servicio:

  • De El Rosario a Deportivo 18 de Marzo
  • De Martín Carrera a Villa de Aragón

Línea 7

Sin servicio:

  • De Campo Marte a Glorieta Violeta
  • Ruta Alameda Tacubaya - París

En servicio:

  • De Garibaldi / Mercado Lagunilla a Hospital Infantil La Villa
  • Indios Verdes

¿Metro anunció modificaciones por el México vs Inglaterra?

Por otra parte, el Metro de la Ciudad de México no ha anunciado modificaciones en su horario de servicio o el cierre de estaciones con motivo del partido entre México e Inglaterra.

En ocasiones anteriores, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) ha extendido el horario en las líneas 1, 2 y 3 para facilitar el traslado de usuarios tras celebraciones distintos puntos de la capital, como en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

No obstante, a un día del encuentro en el que la Selección Mexicana buscará su pase a cuartos de final del Mundial, el Metro todavía no ha anunciado ajustes a su operación.

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cehr

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