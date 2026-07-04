EU emite alerta por riesgos en multitudes en México durante partido contra Inglaterra

Foto: La Razón (con material de Reuters y stock de Canva+)

Embajada de EU en México pide a sus connacionales tomar precauciones durante concentraciones de aficionados al futbol.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta a sus connacionales en la capital de nuestro país para que eviten riesgos durante los festejos posteriores al partido México vs Inglaterra del Mundial 2026, toda vez que, recordó, las multitudes registradas en los últimos días han derivado en “lesionados y muertes”.

A través de una tarjeta informativa, la Embajada recordó que el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra se juega el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Fan Fest del Zócalo y otros puntos de la CDMX también reciben grandes multitudes cuando juega México. ı Foto: Reuters

Por lo anterior, señaló la Embajada, tanto al exterior del Estadio, como en Fan Fest y otros puntos de la Ciudad se esperan grandes concentraciones de personas durante la noche, al término del partido.

“En la Ciudad de México y en todo el país, se reunirán grandes multitudes en estadios, Fan Fests y lugares públicos de transmisión para ver el partido y celebrar durante todo el día y la noche. Anteriormente, se han organizado protestas de manera simultánea para aprovechar la magnitud de las multitudes y la atención de los medios de comunicación”, se lee en la tarjeta informativa.

Multitudes en las calles de CDMX celebran triunfo de México sobre Ecuador del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

En este sentido, advirtió que existen riesgos para sus connacionales en la Ciudad de México. El primero es por los “lesionados y muertos” que, recordó, se han registrado en días anteriores durante eventos similares.

El segundo es al participar o estar cerca de las marchas que posiblemente se convoquen para ese día, toda vez que, recordó, la participación de extranjeros en actividades políticas está prohibido por las leyes mexicanas.

Ángel de la Independencia, en CDMX, es un clásico punto de concentración para festejar triunfos de la Selección Mexicana. ı Foto: Reuters

“Los ciudadanos estadounidenses deben tomar precauciones adicionales en medio de grandes multitudes, ya que las aglomeraciones en recientes celebraciones y eventos para ver los partidos han provocado heridos y muertes”, advierte la Embajada.

“Además, unirse a manifestaciones consideradas políticas por las autoridades puede resultar en detención o deportación, ya que la legislación mexicana prohíbe las actividades políticas a los ciudadanos extranjeros”, abunda, en su tarjeta informativa.

Emite recomendaciones a estadounidenses en CDMX

A causa de esto, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una serie de recomendaciones a sus connacionales, a fin de evitar peligros relacionados con multitudes.

🚨La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos residentes y turistas en el país.



Esto ante el partido de octavos de final entre México e Inglaterra debido a las altas aglomeraciones que se esperan tanto en estadios como en Fan… pic.twitter.com/puYZXMPpva — Azucena Uresti (@azucenau) July 4, 2026

Entre las principales, pidió estar atento al entorno cuando se esté en medio de grandes multitudes, pues, aseguró, estas pueden ser impredecibles.

Asimismo, durante eventos masivos, pidió identificar salidas cercanas y elaborar un plan para retirarse en caso de incomodidad o percepción de que el aforo se encuentra rebasado.

Finalmente, urgió a evitar las zonas aledañas a protestas y manifestaciones.

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