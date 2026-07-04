‘¿Cómo pueden celebrar un Mundial?’: The Guardian publica reportaje sobre desapariciones en México

El diario británico The Guardian publicó un reportaje sobre las altas cifras de desapariciones que enfrenta México, donde contrastó los festejos que se llevan a cabo en nuestro país por el Mundial 2026 con las marchas y protestas para exigir justicia y localización de familiares.

The Guardian publicó este sábado el reportaje en video titulado ‘¿Cómo pueden celebrar un Mundial?’ La crisis de las desapariciones en México, en donde el corresponsal Tom Phillips viaja a nuestro país para documentar las protestas y las jornadas de búsqueda de las familias buscadoras.

Tom Phillips entrevistó a familias buscadoras. ı Foto: Captura de video

Lo anterior, en medio de la euforia en las calles por la Copa Mundial de Fútbol y el próximo enfrentamiento entre las selecciones de México e Inglaterra.

“Yo no sé cómo hacen un Mundial cuando hay necesidades”, dice buscadora

A lo largo del reportaje de 15 minutos de duración, Tom Phillips entrevista a familiares de personas desaparecidas y a líderes de colectivos de búsqueda para documentar la magnitud de esta situación en México.

Tom Phillips, corresponsal de The Guardian, fue el encargado del reportaje. ı Foto: Captura de video

“Mientras se celebra el Mundial, una tragedia se desarrolla a lo largo del país. Más de 130 mil personas están desaparecidas en México mientras el país enfrenta a los cárteles del narcotráfico”, narra el corresponsal en el reportaje.

El corresponsal visitó a los padres de Danny, desaparecido en 2021. ı Foto: Captura de video

“Ha habido un juego de gato y ratón entre los activistas, quienes buscan que estos rostros [de los desaparecidos] sean vistos, y las autoridades, quienes quieren esconder todo debajo de la alfombra”, abunda Phillips.

Como parte de su investigación, Tom Phillips entrevista a un matrimonio, conformado por Héctor y Teresa, cuyo hijo, Danny, fue reportado desaparecido en 2021. Según los entrevistados, creen que el menor fue reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque las investigaciones no les han dado evidencia concluyente.

La indagación lleva al corresponsal de The Guardian a un predio en Jalisco, donde un grupo de activistas, encabezado por Indira Navarro, lleva a cabo labores de búsqueda.

Corresponsal de The Guardian visitó predios donde buscadoras llevan a cabo labores para encontrar a sus hijos. ı Foto: Captura de video

Durante esa jornada, Navarro le expone al periodista británico cómo son estas jornadas, y los riesgos de seguridad, salubridad y salud mental a los que están expuestas las buscadoras.

“Tuve que terminar un tratamiento psiquiátrico, porque no podía dormir, es algo que se va a quedar marcado para toda mi vida. Pero sigue pasando, Jalisco sigue siendo el epicentro de reclutamiento y desaparecidos a nivel nacional. Yo no sé cómo hacen un Mundial cuando hay necesidades”, dice Navarro en el reportaje.

Tom Phillips, corresponsal de The Guardian, acompaña a buscadoras en Jalisco. ı Foto: Captura de video

“La crisis que México no quiere que veas”, afirma The Guardian

Posteriormente, Tom Phillips regresa a la Ciudad de México, en donde atestigua las manifestaciones que familias buscadoras llevan a cabo en el contexto del Mundial 2026, en el Centro Histórico o en el Estadio de la capital.

“Con la atención del mundo en México, las familias viajan a la capital. Es su única oportunidad para forzar al gobierno para que los tomen en serio”, explica el corresponsal de The Guardian.

Así, al documentar jornadas de búsqueda de las familias buscadoras y de las manifestaciones, el periodista británico concluye que: “Con todos los ojos puestos en el Mundial, esta es la crisis que México no quiere que veas”.

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