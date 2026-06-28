PRI acusa falta de respuesta del Estado ante crisis de desapariciones en México

Rubén Moreira advirtió que la crisis de desapariciones en México exige una respuesta coordinada de todas las instituciones del Estado.

México enfrenta una crisis de más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, para la cual no ha habido una respuesta eficiente por parte del Gobierno federal, acusó el diputado federal Rubén Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A través de su programa de YouTube, el coordinador parlamentario priista afirmó que las fiscalías estatales no cuentan con recursos suficientes para investigar los casos y buscar a las víctimas.

Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la zona Centro de CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Aseguró que el fenómeno afecta a personas que salen a trabajar, transitan por carreteras, sufren extorsión, ejercen periodismo, realizan activismo o quedan en medio de disputas entre grupos delictivos.

Moreira también acusó al oficialismo de desacreditar a familiares de personas desaparecidas, en especial a las madres buscadoras, y pidió abrir mesas de diálogo con ellas.

Rubén Moreira (izq.) con sus invitados en el panel de su programa de YouTube. ı Foto: Captura de video

“De manera muy dolosa se ha intentado hacer creer que las familias buscadoras pertenecen a una ideología, a la derecha o a algún partido político. Eso es absolutamente falso. Antes se estigmatizaba al desaparecido como delincuente; hoy también se pretende desacreditar a las madres buscadoras”, expresó.

En este sentido, Rubén Moreira adelantó que presentará una iniciativa, con la que buscará que las fiscalías, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) cumplan las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.

El planteamiento incluye reglamentos pendientes, una política nacional de búsqueda, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y unidades de contexto en las procuradurías.

Especialista destaca vínculo de fenómeno con crimen organizado; alerta por subregistro

Para Hugo Mena, analista de políticas públicas invitado al panel del programa del priista, las desapariciones también tienen una dimensión económica por su vínculo con estructuras del crimen organizado.

Aspecto de una manifestación para exigir localización de desaparecidos en México. ı Foto: Cuartoscuro

Explicó que grupos criminales reclutan de manera forzada a personas para sostener actividades ligadas al control territorial, la extorsión y cadenas productivas.

Al hablar sobre zonas con violencia, Mena citó municipios productores de limón, aguacate, caña de azúcar y otros bienes de exportación. También advirtió que la cifra oficial no refleja toda la magnitud del problema por el subregistro existente en el país.

El experto alertó sobre deficiencias dentro de la CNB y sostuvo que el ritmo de casos exige medidas permanentes.

“Una persona desaparece aproximadamente cada 40 minutos en México. La dimensión de esta crisis demanda respuestas extraordinarias, permanentes y coordinadas”, afirmó.

Con ese diagnóstico, Moreira llamó a construir una salida institucional que involucre a autoridades de todos los niveles.

“Tenemos que sentarnos todos con seriedad a resolver este problema. La desaparición de personas es una tragedia nacional que exige la participación y el compromiso de todas las instituciones del Estado”, concluyó.

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