Rubén Moreira alerta por nueva modalidad de asaltos en carreteras: ‘autoridad permanece rebasada’

Ante el incremento de la inseguridad en las carreteras del país y la aparición de nuevas formas de ataque contra transportistas, el diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó un Punto de Acuerdo para solicitar al Gobierno Federal el fortalecimiento inmediato de los operativos de vigilancia y protección en las vías federales.

El legislador advirtió sobre reportes de operadores de transporte de carga que circulan por la autopista Puebla-Orizaba, particularmente en la zona de las Cumbres de Maltrata, donde presuntos grupos delictivos estarían utilizando extintores para lanzar polvo directamente a los parabrisas de los tráileres en movimiento, provocando que los conductores pierdan visibilidad y se vean obligados a detenerse.

De acuerdo con Moreira, esta modalidad se suma a otros métodos empleados por la delincuencia organizada en distintos corredores carreteros del país, entre ellos falsos retenes, uso de luces láser para deslumbrar a los operadores, colocación de ponchallantas y bloqueos improvisados para interceptar vehículos.

Autopista en imagen ilustrativa ı Foto: Gobierno Michoacán

“Las carreteras mexicanas se han convertido en territorios de alto riesgo para quienes trabajan, transportan mercancías o simplemente se trasladan con sus familias. La falta de vigilancia y de una estrategia efectiva de seguridad está permitiendo que los grupos delictivos innoven sus métodos de ataque mientras la autoridad permanece rebasada”, señaló el coordinador parlamentario priista.

El legislador recordó que el autotransporte moviliza alrededor del 56 por ciento de las mercancías que circulan por vía terrestre en México, por lo que la inseguridad en las carreteras representa no sólo un problema para los operadores, sino también una amenaza para la economía nacional.

Indicó que organismos empresariales reportan un promedio de 21 robos diarios al transporte de carga en el país, de los cuales ocho de cada diez se cometen con violencia. Asimismo, señaló que el corredor carretero Estado de México-Puebla-Veracruz se mantiene entre los tramos con mayores índices de riesgo para el sector.

Rubén Moreira, diputado y coordinador del grupo parlamentario del PRI ı Foto: Cuartoscuro

Ante este panorama, el Punto de Acuerdo presentado por Moreira exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a fortalecer los operativos permanentes de vigilancia, patrullaje y monitoreo en las carreteras federales, especialmente en aquellas con alta incidencia delictiva.

Además, plantea que la Guardia Nacional implemente estrategias específicas para prevenir y responder a estas nuevas formas de ataque, incluyendo el uso de extintores, sustancias que afecten la visibilidad de los conductores, ponchallantas y otros mecanismos utilizados para detener vehículos y consumar robos.

Autopista en imagen ilustrativa ı Foto: Captura de pantalla

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LMCT