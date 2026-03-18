PRI acusa intento de Morena de ‘apoderarse’ de elecciones de 2027 con reforma electoral: Rubén Moreira

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de México, Rubén Moreira Valdez, advirtió que la propuesta de reforma electoral impulsada por Morena busca permitir que el Poder Ejecutivo intervenga en los comicios de 2027 mediante la figura de la revocación de mandato.

En entrevista este 18 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador calificó la iniciativa como un “Plan B” que, a su juicio, pretende modificar las reglas electorales para favorecer al partido en el poder.

“El Plan B no es la gran reforma electoral, es un conjunto de propuestas para terminar apoderándose de las próximas elecciones. Es la posibilidad de que la Presidenta y también los gobernadores que van en su año intermedio entren en las elecciones de 2027”, sostuvo.

Senado ajustará redacción del llamado "Plan B" en materia electoral. ı Foto: Cuartoscuro / Pixabay / La Razón

Moreira señaló que, según el texto de la reforma, los titulares del Poder Ejecutivo podrían participar activamente durante el proceso electoral si la revocación de mandato coincide con los comicios.

“Es textual lo que dice la reforma: podrán hacer campaña. Esto es una regresión terrible, pero también significa el miedo que tiene Morena de perder las elecciones”, afirmó.

El legislador priista consideró que esta situación implicaría la participación directa de integrantes del Poder Ejecutivo durante las elecciones ordinarias, lo que, dijo, representaría un riesgo para la democracia.

“Vamos a ver a miembros del Poder Ejecutivo haciendo campaña al momento en el cual se están realizando las elecciones ordinarias”, advirtió.

De acuerdo con el coordinador parlamentario del PRI, la intención de Morena sería que el ejercicio de revocación de mandato se realice el mismo año de los comicios intermedios de 2027.

Recordó que cuando se discutió la figura de revocación de mandato durante el gobierno expresidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los acuerdos legislativos fue que dicho mecanismo no coincidiera con elecciones constitucionales.

“El gran acuerdo fue que no coincidieran con las elecciones regulares y hoy estamos viendo todo lo contrario”, señaló.

Asimismo, sostuvo que el diseño actual de la reforma permitiría que gobernadores en funciones también puedan verse involucrados en procesos similares durante sus años intermedios de gestión.

El diputado también criticó aspectos técnicos de la reforma, al señalar que contiene inconsistencias en la propuesta de reducción del número de regidores en los ayuntamientos.

Explicó que el planteamiento de disminuir los cabildos a rangos de entre siete y 15 regidores generaría efectos contrarios en diversos municipios del país.

“Tenemos muchos municipios que son menos de siete. Les pongo el ejemplo de Guerrero, que tiene 50 municipios con menos de siete. Todos ellos tendrían que aumentar su número de regidores”, explicó.

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MSL