Rubén Moreira critica ‘Plan B’ electoral; advierte que PRI votará en contra si afecta al país

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, en imagen de archivo.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de México, Rubén Moreira, cuestionó la discusión del llamado “Plan B” electoral y advirtió que su bancada votará en contra de cualquier propuesta que perjudique el futuro del país.

En entrevista, Rubén Moreira señaló que mientras México enfrenta problemas urgentes como la falta de crecimiento económico, inseguridad, desempleo e inflación, el debate legislativo se ha centrado en la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

“Me preocupa que el país tiene grandes problemas y que no estamos discutiendo la falta de crecimiento económico, la falta de seguridad, la falta de empleo y el crecimiento de la inflación, y ahora venimos con un Plan B”, expresó Rubén Moreira.

Rubén Moreira consideró que las propuestas debieron presentarse de manera integral para permitir un análisis completo y evitar discusiones fragmentadas. Además, planteó que el país debe definir si quiere avanzar hacia un modelo centralista o mantener el federalismo.

“México tiene que definir si quiere ser un país centralista, como es lo que está proponiendo Morena, o una República federada. Me llama la atención la construcción de narrativas para alejarnos de los grandes debates nacionales”, señaló Rubén Moreira.

Respecto a las propuestas para reducir el presupuesto del Senado y de los congresos locales, Rubén Moreira cuestionó que el Poder Ejecutivo busque intervenir en la organización de otros poderes.

“Me llama la atención por qué el Poder Ejecutivo quiere regir la vida de los otros dos poderes. Si hay algún exceso, en alguna parte se tiene que arreglar”, afirmó Rubén Moreira.

Asimismo, comparó el monto que se busca ahorrar con lo que, dijo, fueron sobrecostos en la construcción del Tren Maya.

“El monto que nos dicen es 240 veces más pequeño que el error que tuvo López Obrador en el diseño de lo que dijo que iba a costar el Tren Maya y lo que costó”, sostuvo Rubén Moreira.

Rubén Moreira también criticó que se plantee someter a consulta pública la integración de otros poderes, y propuso que, en todo caso, se discuta la distribución de recursos entre la Federación y los estados.

En ese sentido, Rubén Moreira mencionó el caso de Nuevo León, al señalar que por cada peso que envía a la Federación en impuestos provenientes del trabajo de sus habitantes, sólo se le regresan 25 centavos.

Finalmente, Rubén Moreira dvirtió que su bancada analizará el contenido de la propuesta y reiteró que votarán en contra de cualquier iniciativa que consideren perjudicial para el país.

“Primero revisarlo y que sepa la gente que todo aquello que perjudique al futuro de México lo vamos a votar en contra”, afirmó Rubén Moreira.

Rubén Moreira no descartó que la propuesta pueda ser llevada al pleno durante el actual periodo legislativo, al señalar que la mayoría de Morena suele acelerar la discusión de los temas.

“Todo lo hace al fast track Morena, entonces pudiera subir al pleno. De que prospere, sería lamentable que en este país hagamos cosas todos los días sin reflexión”, concluyó Rubén Moreira.

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FGR