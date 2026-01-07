Reforma electoral de Morena busca concentrar el poder y debilitar democracia: Rubén Moreira

La reforma electoral impulsada por Morena “no responde a una demanda ciudadana ni de los partidos de oposición, sino que constituye un engaño y un distractor cuyo objetivo real es concentrar el poder y debilitar la democracia mexicana”, denunció el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

El legislador priista afirmó que el partido en el gobierno pretende hacer creer a la población que el país enfrenta una necesidad urgente de modificar el sistema electoral, cuando —sostuvo— el debate ha sido impuesto desde el Ejecutivo y no surge de la sociedad ni de las fuerzas democráticas.

“Lo que están haciendo es desmantelar los órganos que garantizan los procesos electorales, muy a la venezolana”, advirtió Moreira, quien aseguró que continuará criticando la iniciativa, ya que, dijo, se trata de un falso debate promovido por el gobierno.

Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. ı Foto: Captura de Pantalla

El ex gobernador de Coahuila señaló que, mientras se impulsa esta discusión, se distrae la atención de problemas prioritarios como la crisis económica, el deterioro del sistema de salud y el rezago educativo que enfrenta el país.

Sobre la propuesta de eliminar a los diputados plurinominales, Moreira subrayó que estos legisladores representan a los ciudadanos cuyos candidatos no ganaron en las urnas. Recordó que en las elecciones pasadas 46 por ciento de los mexicanos votó por una opción distinta a Morena, por lo que suprimir esta figura dejaría sin representación a millones de personas.

En contraste, indicó que Morena y sus aliados del PT y el PVEM obtuvieron 54 por ciento de los votos, pero lograron 75 por ciento de las curules, lo que calificó como una sobrerrepresentación “espuria”.

“Yo creo que vamos rumbo a una dictadura. Cuando dicen que son muchos diputados y quieren quitar a los opositores es porque no les gusta el debate, porque siempre lo pierden. Les ordenan votar lo más loco del mundo y lo votan”, sostuvo.

En cuanto a la posible eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, el coordinador del PRI alertó que tendría consecuencias graves, al permitir que solo quienes cuentan con grandes recursos económicos o grupos criminales puedan financiar campañas.

“Eso abre la puerta al dinero del narcotráfico y a la captura del poder político”, advirtió.

Moreira también denunció que la reforma plantea desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), lo que, afirmó, acabaría con el federalismo y concentraría todas las decisiones en un Instituto Nacional Electoral debilitado, sin presupuesto suficiente y con injerencia directa del gobierno federal.

“Irán rumbo a 2030 y, cuando no ganen, van a salir con un PowerPoint a decir que sí ganaron”, ironizó.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. ı Foto: Cuartoscuro

