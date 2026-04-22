› Ecos de la Harfuchmanía

Nos advierten que la fascinación mediática por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que se ha traducido en la explosiva aparición de su imagen en souvenirs y artículos de consumo en el país, ya llamó la atención de la prensa internacional, donde nos dicen que su nombre ya es frecuente. Este mes, la popularidad del funcionario, quien incluso ha sido denominado el “Batman mexicano”, acaparó la atención de The Wall Street Journal: “La mandíbula cuadrada de García Harfuch se ha convertido en un insólito símbolo sexual: su imagen varonil aparece estampada en mantas, ha sido reinterpretada en fantasías generadas por IA y transformada en un justiciero enmascarado”, apuntó el medio en un artículo titulado “México siente una gran atracción por su jefe de policía”. La nota resalta cómo el principal agente del país se ha convertido en el único político que comparte aparadores con celebridades e influencers. En virtud de esta notoriedad, el diario estadounidense incluso ya colocó al titular de la SSP como una de las cartas más fuertes rumbo a las presidenciales de 2030, aun cuando el secretario no ha externado ningún comentario al respecto. En fin.