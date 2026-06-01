SSPC inicia segunda generación de la Escuela para Mandos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) inició la segunda generación de la Escuela para Mandos, un programa de formación especializada para 32 perfiles de distintas corporaciones e instituciones vinculadas con la seguridad pública del país.
El curso forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y busca reforzar las capacidades de conducción, liderazgo, coordinación interinstitucional y toma de decisiones entre quienes dirigen equipos operativos o áreas estratégicas dentro del sector.
Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), encabezó la ceremonia inaugural junto con autoridades del Centro de Estudios de Defensa, la Universidad Naval, la Policía Federal Ministerial y la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
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Figueroa Franco destacó que la nueva generación reúne a mujeres y hombres con experiencia dentro del servicio público. Además, llamó a los participantes a fortalecer su preparación mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas que aporten al funcionamiento de las instituciones.
Entre los contenidos académicos del programa se incluyen planeación estratégica, liderazgo situacional, toma de decisiones, geopolítica, gobernanza, ciberseguridad estratégica, análisis táctico, integridad institucional, inteligencia, incidencia delictiva y administración de fondos federales.
También participarán especialistas y autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Escuela Nacional de Inteligencia, instituciones navales y espacios de formación en defensa.
Con esta segunda generación, la SSPC busca consolidar una ruta permanente de profesionalización para mandos responsables de decisiones operativas y administrativas dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Para la dependencia federal, la capacitación directiva representa un componente central para fortalecer la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas, así como para mejorar la respuesta institucional ante desafíos operativos, tecnológicos y de gobernanza.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló en días pasados, que la escuela busca homologar criterios entre la Defensa, Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo es elevar la profesionalización policial y reforzar la coordinación con gobiernos.
Destacó que la escuela es un mecanismo para profesionalizar la toma de decisiones en campo y reducir la improvisación en los niveles de mando. Explicó que el objetivo consiste en generar perfiles con formación homogénea, capaces de operar bajo criterios comunes en todo el país y alineados con la estrategia nacional de seguridad pública.
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