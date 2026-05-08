Civiles atacan a agentes de la SSPC durante operación en Culiacán; detienen a uno y abaten a dos

Decomisan vehículos, armas, droga y más a civiles armados que atacaron a agentes de la SSPC.

Un grupo de civiles armados atacó a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mientras llevaba a cabo un operativo en Culiacán, Sinaloa, lo cual inició un intercambio que resultó en que dos presuntos agresores fueran abatidos y, uno más, detenido.

Así lo informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien detalló que la SSPC, que cuenta con presencia permanente en Sinaloa para reforzar la seguridad, llevaba a cabo un operativo para investigar a una célula delictiva que había “privado de la libertad a varias víctimas”.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó la noticia. ı Foto: Especial

Mientras se llevaba a cabo la acción operativa, narra Harfuch, el grupo de agentes fue atacado por civiles armados, lo que desató una confrontación entre ambas partes.

Como resultado de esto, fue detenida una persona, mientras que otras dos perdieron la vida. Además, se decomisaron cinco armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares, y una camioneta con la leyenda “MF”.

Ante esto, Harfuch destacó que “la situación fue controlada”.

En una acción operativa realizada en inmediaciones de Culiacán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico fue agredido por civiles armados mientras investigaba a una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días… pic.twitter.com/Wa6UB7iEZp — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 8, 2026

En el mismo sentido, el titular de la SSPC aseguró que el “despliegue operativo continúa en la zona para garantizar la seguridad de la población”. Asimismo, enfatizó que “la investigación sigue en curso”.

Mientras que, sobre las víctimas de la célula delictiva dedicada a la privación de la libertad, aseguró que estas fueron “liberadas en días pasados”.

Gobierno federal mantiene presencia en Sinaloa

El Gobierno federal ha reforzado la seguridad en Sinaloa ante situaciones que pueden comprometer la integridad de la ciudadanía. La primera, el enfrentamiento entre las facciones “Los Mayos” y “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, iniciada tras la detención del líder Ismael “El Mayo” Zambada.

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa. ı Foto: Especial.

Más recientemente, los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, motivaron un nuevo reforzamiento de la seguridad. En este sentido, el Gobierno federal se comprometió a apoyar en todo lo necesario a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla.

Se reporta que más de 13 mil 300 elementos militares han sido desplegados en todo el estado.

A Rocha Moya le fue aceptada la licencia por más de 30 días, mientras que avanzan las investigaciones sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

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