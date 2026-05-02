Los sinaloenses habremos de salir adelante ante la adversidad, y hoy no será la excepción: Yeraldine Bonilla

En cumplimiento al acuerdo asumido por las diputadas y diputados de la LXV Legislatura local, Yeraldine Bonilla Valverde, rindió protesta como gobernadora interina de Sinaloa, luego de que el Congreso del Estado aprobó la licencia que solicitó ayer viernes el gobernador constitucional, Rubén Rocha Moya.

En su primer mensaje como gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde consideró que esto representa una gran responsabilidad y honor, y agradeció la confianza depositada en su persona para asumir el cargo en estos momentos en los que nuestro estado enfrenta una situación difícil, “pero que no quepa duda, como siempre, saldremos adelante con creces. Corre fuerza y coraje por las venas del pueblo de Sinaloa, en nuestra tierra no es nueva la adversidad y nuestro pueblo siempre ha salido adelante, hoy no será la excepción”.

Yeraldine Bonilla Valverde destacó que en el documento que remitió el gobernador Rocha Moya a esta Soberanía, en un párrafo señala lo siguiente: “Lo digo claramente y con contundencia, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra; a mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré, y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”.

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Al respecto, le dirigió este mensaje al gobernador con licencia: “Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa lo sabemos y estamos seguros que así será, le expreso mi profunda solidaridad”.

Yeraldine Bonilla Valverde ı Foto: Gobierno de Sinaloa.

Desde la máxima tribuna, la gobernadora Bonilla se dirigió al pueblo de Sinaloa, desde donde dijo que asume este nombramiento con la convicción de poder servir con humildad y con responsabilidad, “tengo claro, que ante los desafíos que se nos presentan, el trabajo por el bienestar de nuestra gente continuará”.

“El pueblo de Sinaloa, las y los sinaloenses, deben mantener la seguridad y la confianza de que los principios y las políticas públicas que han dado sentido a los gobiernos de la Cuarta Transformación, en mi gestión se mantendrán vigentes. Desde ya, buscaremos al Gobierno Federal que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mantener y fortalecer la estrecha colaboración que existe en beneficio de nuestro pueblo”, añadió.

“Finalmente, -convocó- hago un llamado a todos los funcionarios y servidores públicos al servicio del estado en general, para que este suceso nos sirva de aliciente para que sigamos dando lo mejor de nosotros en nuestro irrenunciable cometido de servir a todas y todos los sinaloenses”.

“A cada una de las diputadas y diputados les reitero mi gratitud por confiar en su compañera y amiga, con la garantía de que sabré demostrarles, con creces, que su decisión, por el tiempo que dure mi mandato, no será defraudada”.

“La grandeza de un pueblo no se mide en los tiempos de calma sino en su capacidad de levantarse frente a los tiempos de adversidad, y el pueblo de Sinaloa es mucho pueblo. Que viva Sinaloa, que viva México”, concluyó.

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FGR