Era Secretaria de Gobierno

Congreso de Sinaloa avala a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina

Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, ante la licencia que pidió Rubén Rocha Moya

Yeraldine Bonilla Valverde
Yeraldine Bonilla Valverde Foto: Gobierno de Sinaloa.
Por:
La Razón Online

El Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, ante la licencia que pidió Rubén Rocha Moya.

Yeraldine Bonilla Valverde, la hasta ayer secretaria General del Gobierno de Sinaloa, se convertirá en la gobernadora interina, tras la licencia por más de 30 días solicitada por Rubén Rocha Moya.

Con 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones el Congreso oficializó el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde.

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La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación propuso únicamente Yeraldine Bonilla Valverde, al tiempo que destacó la trayectoria profesional y el sentido de responsabilidad de ésta.

Posteriormente el Congreso local realizó una votación económica en la que nombró a Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina.

Minutos después de su nombramiento, Yeraldine Bonilla Valverde rindió protesta ante los diputados locales.

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FGR

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