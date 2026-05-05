Defensa destaca soberanía y nacionalismo mexicano, en Aniversario del 5 de Mayo

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reivindicó el nacionalismo mexicano como eje de la defensa de la soberanía y advirtió que México ha enfrentado y resistido a potencias extranjeras a lo largo de su historia.

“La batalla del 5 de Mayo de 1862 representa el símbolo máximo de defensa de nuestra soberanía nacional y la capacidad de resistencia del pueblo de México ante potencias extranjeras”, afirmó durante la ceremonia conmemorativa por el 5 de Mayo encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ricardo Trevilla Trejo sostuvo que ese episodio histórico fue resultado de una lección previa tras la guerra de 1847.

“El nacionalismo mexicano se originó desde nuestra Independencia y tuvo un gran impulso en la gesta heroica de 1847, cuando el pueblo de México, aún con una incipiente cohesión social, defendió valientemente al País con los dolorosos resultados por todos conocidos. Ese episodio fue una gran lección que permitió encarar con unidad nacional la memorable batalla del 5 de mayo de 1862”, expuso.

Ricardo Trevilla Trejo aseguró que esa victoria frente al Ejército francés, considerado uno de los más poderosos de su tiempo, consolidó la identidad nacional.

“El Ejército de Oriente, comandado por el General Ignacio Zaragoza, derrotó al Ejército francés, el más poderoso de aquella época; de ahí la importancia de este hecho de armas que fortaleció nuestra identidad y cohesión social”, dijo Ricardo Trevilla Trejo este martes en Puebla.

Ricardo Trevilla Trejo extendió el repaso histórico a la Revolución Mexicana y a la Segunda Guerra Mundial, para destacar la evolución del nacionalismo y el papel de las Fuerzas Armadas.

“En otros eventos trascendentales como la Revolución Mexicana, el nacionalismo adquirió una dimensión social más profunda al fusionarse con el pensamiento, las tradiciones y los valores arraigados en la población. Este nacionalismo se expresó con particular intensidad durante la Segunda Guerra Mundial, etapa en la que el pueblo de México llevó la defensa de su soberanía más allá de nuestras fronteras”, señaló Ricardo Trevilla Trejo.

Ricardo Trevilla Trejo Añadió que ese contexto obligó al fortalecimiento institucional del Ejército y dio origen al Servicio Militar Nacional.

“La situación prevaleciente en esa época originó la necesidad de fortalecer a las Fuerzas Armadas, impulsando su reorganización, de donde surge el Servicio Militar Nacional para preparar a la población en tareas de defensa y formación cívica para salvaguardar a la patria”, indicó Ricardo Trevilla Trejo.

Ricardo Trevilla Trejo destacó que este modelo ha evolucionado hacia un enfoque social.

“En la presente administración, el Servicio Militar Nacional ha evolucionado hacia un enfoque social e integral que fortalece en las y los jóvenes la disciplina, la responsabilidad social, los valores, el respeto a los derechos humanos, el patriotismo y la identidad nacional, pero sobre todo el amor a México”, afirmó Ricardo Trevilla Trejo.

Detalló que el esquema de adiestramiento fue ajustado para adaptarse a las condiciones actuales.

“Se llevó a cabo la reducción del periodo de adiestramiento de 44 a 13 sesiones sabatinas, programándose en dos escalones a partir de este año, con el fin de apoyar a los jóvenes que se encuentran incorporados al sector laboral”, explicó.

También subrayó que se reforzaron contenidos en materia de civismo, legislación, ética militar y derechos humanos.

“Se fortaleció el contenido temático en materias como civismo, legislación y ética militar, derechos humanos, derecho internacional humanitario, protección civil y el Plan DN-III-E, además de pláticas orientadas a la cultura de seguridad nacional, prevención de adicciones y conductas de riesgo”, puntualizó.

Ricardo Trevilla Trejo adelantó que más de 31 mil jóvenes del Servicio Militar Nacional y más de 800 mujeres voluntarias en el País rendirían protesta de bandera.

“En unos minutos más, estos jóvenes mexicanos reafirmarán su compromiso de custodiar el lábaro patrio y de mantenerse prestos para acudir al llamado de la patria, como lo hicieron los héroes del 5 de mayo de 1862”, dijo.

Finalmente, llamó a los conscriptos a asumir su papel en la defensa nacional.

“México necesita de jóvenes leales y honorables, con principios y valores, que sigan defendiendo su integridad, su independencia y su soberanía. Ustedes ya forman parte de los más de siete millones de mexicanos que conforman las reservas para responder a cualquier amenaza”, expresó.

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FGR