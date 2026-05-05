La acompañan representantes de los 3 Poderes

Claudia Sheinbaum encabeza 164 Aniversario de la Batalla de Puebla

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el Desfile Conmemorativo por el 164 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo en Puebla.

Acto cívico en Puebla.
Acto cívico en Puebla. Foto: Captura de pantalla.
Por:
La Razón Online

Este martes la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza el Desfile Conmemorativo por el 164 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo en Puebla.

A esta ceremonia a la Claudia Sheinbaum Pardo la acompañan representantes de los tres Poderes de la Unión, además de integrantes del gabinete legal y ampliado, además del Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

De acuerdo a la agenda por este acto cívico, a las 9:00 horas se realizará la toma de protesta de los conscriptos del Servicio Militar Nacional.

TE RECOMENDAMOS:
Calendario SEP
Calendario escolar

Días festivos en mayo 2026: ¿Qué días suspende clases la SEP?

Posteriormente, a las 10:00 horas iniciará el tradicional desfile del 5 de Mayo y continuarán diversas actividades a lo largo del día.

Claudia Sheinbaum Pardo informó desde el lunes que este 5 de mayo no habrría conferencia “Mañanera”, por lo que invita a la población a retomar este ejercicio informativo el próximo miércoles 6.

En sus redes sociales Claudia Sheinbaum Pardo invitó a la población a ver el homenaje al general Ignacio Zaragoza y escuchar el mensaje desde Puebla a las 09:00 horas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Calendario Bienestar mayo 2026
Programas sociales

Calendario Bienestar mayo 2026: ¿Quiénes cobran HOY 5 de mayo?