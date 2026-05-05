Claudia Sheinbaum encabeza 164 Aniversario de la Batalla de Puebla

Este martes la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza el Desfile Conmemorativo por el 164 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo en Puebla.

A esta ceremonia a la Claudia Sheinbaum Pardo la acompañan representantes de los tres Poderes de la Unión, además de integrantes del gabinete legal y ampliado, además del Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

De acuerdo a la agenda por este acto cívico, a las 9:00 horas se realizará la toma de protesta de los conscriptos del Servicio Militar Nacional.

Posteriormente, a las 10:00 horas iniciará el tradicional desfile del 5 de Mayo y continuarán diversas actividades a lo largo del día.

Claudia Sheinbaum Pardo informó desde el lunes que este 5 de mayo no habrría conferencia “Mañanera”, por lo que invita a la población a retomar este ejercicio informativo el próximo miércoles 6.

En sus redes sociales Claudia Sheinbaum Pardo invitó a la población a ver el homenaje al general Ignacio Zaragoza y escuchar el mensaje desde Puebla a las 09:00 horas.

Mañana 5 de mayo no habrá mañanera del pueblo, pero los invito a ver el homenaje al general Zaragoza y escuchar el mensaje desde Puebla a las 9 am. pic.twitter.com/zHDfj6xd1N — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 5, 2026

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FGR