“La Presidenta no agacha la cabeza” ante presiones

Tras afirmar que Estados Unidos ha buscado tener injerencia en México en varias ocasiones desde sexenios pasados, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “no agacha la cabeza” ahora que se enfrentan controversias con el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y aseveró que se actuará con justicia, pero protegiendo la soberanía nacional.

“El pueblo de México tiene que tener la certeza: Primero, que la Presidenta no agacha la cabeza. De que su Presidenta va a defender la soberanía por encima de todo. Y que también vamos a actuar con justicia, como lo hemos hecho hasta ahora. Que hay cosas que nos corresponden a nosotros, hay cosas que le corresponden a la Fiscalía, hay cosas que le corresponden al Poder Judicial”, dijo.

Además, la mandataria criticó las voces que aseguran que ella se encuentra en una disyuntiva entre “entregar” a miembros de Morena o dejar abiertas las condiciones a que Estados Unidos invada el país.

Negó que desde su administración se cubra a alguien que resulte involucrado en actos ilícitos, pero, para proceder, dijo, deben presentarse las pruebas que acrediten la responsabilidad de los señalados.

Subrayó que esto también es un tema de la defensa de la soberanía del país, por lo que aseguró que si se tratara del gobernador emanado de otro partido político que no congenia con la 4T, también se procedería de la misma manera, pues, además, llama la atención que es la primera vez que Estados Unidos solicita la aprehensión de un gobernador con urgencia.

“Nosotros no cubrimos a nadie, pero, por favor, pruebas… Un principio que no es negociable bajo ninguna circunstancia es la soberanía. Es más, si Estados Unidos acusara a un gobernador de otro partido, el principio: la soberanía. Porque es México, por encima de todo. Nunca en la historia habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones, nunca”, declaró.

La jefa del Ejecutivo remarcó que el trato que se debe procurar entre ambas naciones es el de iguales, porque siempre se ha puesto sobre la mesa la cooperación, sin subordinación ni injerencias.

Sheinbaum Pardo descalificó los rumores que circularon para asegurar que aprovechó su visita al estado de Tabasco, para reunirse en Palenque con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Para empezar, no tendría nada de malo que me reuniera con el presidente López Obrador, no tendría nada de malo. Ah, no, pero —no me reuní—… Ah, no, pero ‘ya fue a pedir línea, ya desde Palenque están orientando la política nacional’. Tiene mucho rasgo de misoginia, la verdad”, declaró la mandataria.

Por la tarde, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con las y los integrantes de su Gabinete legal y ampliado, a quienes pidió esforzarse más en las tareas que cada uno tiene a cargo al frente de las dependencias correspondientes.

A su salida, el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, compartió que durante el encuentro se abordaron asuntos generales, pero en sí la mandataria enfatizó el llamado a que los funcionarios no sólo cumplan con sus responsabilidades, sino que se esmeren.

“Yo creo que nuestra Presidenta siempre nos hace un llamado para coordinarse, para trabajar siempre pensando en el bienestar de nuestros pueblos… Sí, (pidió echarle más ganas) y en particular, obra pública y nosotros venimos siempre a escuchar, a tomar nota”, declaró.

PT rechaza injerencismo; llama a la unidad nacional

› Por Claudia Arellano

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, expresó el respaldo de su bancada a la Presidenta Claudia Sheinbaum y llamó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional ante lo que calificó como intentos de injerencismo.

El legislador afirmó que México enfrenta un momento que exige “altura de miras y unidad nacional”, en coincidencia con la postura de la mandataria, al tiempo que criticó a la oposición por, según dijo, caer en la “tentación del intervencionismo”.Lo anterior, señaló, tras permitir acciones que vulneran la soberanía del país, como las registradas en el estado de Chihuahua.

Recordó que las intervenciones extranjeras, en cualquiera de sus formas, no han significado prosperidad para México, sino que han derivado en episodios de subordinación, desigualdad y debilitamiento institucional. En ese sentido, insistió en que no debe normalizarse ningún tipo de intromisión en asuntos que corresponden exclusivamente a las y los mexicanos.

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“El momento actual demanda responsabilidad política y compromiso con la Nación, dejando de lado intereses particulares o cálculos partidistas que pongan en riesgo la estabilidad del país. La historia nos ha enseñado que la soberanía no se negocia ni se comparte”, puntualizó.

Finalmente, el coordinador parlamentario reiteró que la bancada del PT mantendrá su respaldo a la presidenta Sheinbaum, acompañando las acciones que fortalezcan la soberanía nacional y defendiendo, desde el Poder Legislativo, el derecho del pueblo de México a decidir su propio destino.

Hace una semana el Partido del Trabajo (PT) se dijo en disposición de construir una alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a las elecciones del 2027 en el estado de Michoacán, pero planteó que la definición de candidaturas deberá pasar por mediciones y por una revisión de los perfiles, más allá de la popularidad de los aspirantes.