Crean la 1.a Escuela de Mandos para la Policía

Marcela figueroa (c.), titular del SESNSP, al presidir la inauguración de la Escuela de Mandos, ayer.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de la primera Escuela de Mandos en México, un modelo inédito orientado a formar a quienes asumirán la conducción de las secretarías de seguridad estatales y municipales.

“Se pone en marcha esta escuela dentro de la Academia Nacional de Seguridad; nunca se había creado una institución de este tipo”, afirmó la mandataria.

El Dato: La SSPC afirmó su compromiso con la profesionalización de las instituciones a su cargo para asegurar que cada decisión operativa se tome con preparación y responsabilidad.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que el proyecto surge como una respuesta directa a la falta de perfiles consolidados en las entidades: “Nos ha ocurrido que un gobernador pide al Gabinete de Seguridad la recomendación de un secretario; eso refleja que no existe un sistema de formación profesional”, señaló, al justificar la necesidad de construir cuadros capacitados en materia de seguridad desde el Estado.

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Explicó que el programa se propone crear perfiles que puedan dirigir las corporaciones de seguridad locales y trabajar de la mano con las dependencias de justicia: “Tenemos que formar secretarios y secretarias de seguridad, incluso en coordinación con las fiscalías, para fortalecer el trabajo conjunto”, sostuvo, al señalar que el modelo contempla aprendizaje operativo, en investigación y despliegue territorial.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la escuela busca homologar criterios entre la Defensa, Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo es elevar la profesionalización policial y reforzar la coordinación con gobiernos.

García Harfuch destacó que la escuela es un mecanismo para profesionalizar la toma de decisiones en campo y reducir la improvisación en los niveles de mando. Explicó que el objetivo consiste en generar perfiles con formación homogénea, capaces de operar bajo criterios comunes en todo el país y alineados con la estrategia nacional de seguridad pública.

El programa inició el 13 de abril con un acto encabezado por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, quien resaltó que la primera generación reúne a 34 servidores públicos de la Marina, Defensa, GN, FGR y la SSPC: “Cuentan con habilidades y competencias para conducir, decidir y asumir la responsabilidad que implica dirigir procesos de alta relevancia”, detalló, al destacar que el modelo busca unificar criterios y lenguaje operativo entre instituciones.

Los participantes recibirán formación teórico-práctica con especialistas del Gabinete de Seguridad y expertos externos, para consolidar un modelo estandarizado en la conducción de mandos.

Sobre los criterios de formación, la Presidenta delineó los principios rectores: “El primero es la honestidad por encima de todo; el segundo, el profesionalismo”. También agregó que los aspirantes deberán conocer a fondo las tareas de seguridad y su implementación en territorio.

Explicó que el modelo incorpora una perspectiva centrada en la proximidad y atención a las causas: “Deben entender cómo se desarrollan las tareas de seguridad, con un enfoque de humanismo y respeto a los derechos humanos”.

Sheinbaum Pardo aclaró que la participación no será forzosa para los funcionarios en activo, aunque el Gobierno federal busca posicionar el modelo como referencia nacional en seguridad pública profesional: “No es obligatorio que un secretario estatal asista, pero vamos a formar a los mejores perfiles”.