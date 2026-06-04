Caen 11 ligados con extorsión a sector turístico de Acapulco

En el marco de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, autoridades federales detuvieron en Guerrero a 11 personas relacionadas con los delitos de extorsión a prestadores de servicios en las zonas turísticas de Acapulco, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En una publicación en sus redes sociales, el funcionario detalló que derivado de denuncias ciudadanas y en seguimiento a líneas de investigación, los agentes identificaron domicilios utilizados por un grupo de personas que intimidaban y exigían cuotas a prestadores de servicios turísticos para permitirles trabajar en playas y áreas de alta afluencia en la zona de la costera Miguel Alemán, por lo que se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en los inmuebles.

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Un juez de control otorgó nueve órdenes de cateo para intervenir en los inmuebles, por lo que se implementaron despliegues operativos coordinados en distintos puntos del municipio. La acción formó parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Durante los cateos, se detuvo a 11 personas, entre ellas Jesús Zamora, presunto dirigente del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco, y líder de la célula delictiva dedicada a la extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo.

Además, fueron detenidas otras 10 personas identificadas como Marco Antonio Velázquez, Javier Velázquez, Benito Castro, Julio César Melo, Abad Esparza, Antonia López, Lorelei Ontiveros, Liliana Delgado, Arturo Pantoja y Nancy León. Siete de estas personas tenían órdenes de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer extorsión.

Durante los cateos se aseguraron además, tres armas cortas, 23 teléfonos celulares, tabletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y tres vehículos. También, documentación que fortalecerá las investigaciones contra la estructura delictiva. Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del MP.

García Harfuch afirmó que el operativo derivó de denuncias anónimas y pidió a la población revisar las fotografías de las personas capturadas para aportar más información: “Gracias a sus denuncias es que estas personas están detenidas”.

Sostuvo que el Gobierno federal mantendrá acciones contra grupos dedicados a cobrar cuotas mediante amenazas en destinos turísticos: “La extorsión no será tolerada. Se continuará actuando con determinación para desmantelar organizaciones criminales, proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad de quienes viven del turismo”.