El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que la salida de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena no se trató de una decisión voluntaria. “Suena como a una patada. Lo sacaron de ahí; le dijeron: ‘ya no estorbes’”, afirmó.

El diputado añadió que López Beltrán se convirtió en “un personaje incómodo” para Morena y sostuvo que su salida obedecería a conflictos internos dentro del partido oficialista. Asimismo, criticó la influencia de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que representan un obstáculo para el Gobierno federal actual.

*500 diputaciones se elegirán en los comicios del 27

“Yo creo que él y otros personajes del pasado deberían dejar gobernar ya a la Presidenta del país. La herencia de la Presidenta en materia de seguridad es un lastre. Y aparte tiene que tolerar a esos juniors vaquetones, que es lo que son los hijos del hechicero de Macuspana”, sostuvo el legislador.

Además, lanzó una crítica hacia los hijos del exmandatario al calificarlos como “juniors vaquetones” y señaló que la actual administración enfrenta consecuencias derivadas del sexenio anterior.