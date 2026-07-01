Sheinbaum cuestiona acusaciones de EU sobre presunto financiamiento del narco a campañas políticas

La acusación del presunto financiamiento de cárteles de la droga a campañas políticas en México, hecha por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue puesta en duda por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además reveló que había una investigación conjunta entre ambos países, pero la agencia norteamericana se adelantó al exponer sus primeras conclusiones.

Esta semana, la FinCEN emitió alertas tras el hallazgo de esquemas de lavado de dinero proveniente del trasiego ilegal de combustible de Estados Unidos México, como parte de lo cual aseguró que agrupaciones del crimen organizado dan recursos a campañas de políticos mexicanos para que cuando ganen algún cargo, los blinden en sus actividades delincuenciales.

Consultada al respecto durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria mexicana comentó que una parte de esta agencia trabajó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y estaban por emitir un comunicado conjunto sobre tal investigación, pero el ente norteamericano se adelantó.

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Además de señalar que se precipitaron en la exposición del informe, la Presidenta desconoció la acusación del vínculo criminal con campañas electorales en México, ya que en ningún momento se reportaron estos indicios a la UIF.

Departamento del Tesoro de Estados Unidos ı Foto: Reuters

Una parte de ellos se trabaja con la UIF. Lo que no entendemos es la parte de cuando informan de las campañas, porque de eso nunca fuimos informados Claudia Sheinbaum Pardo



No obstante, confirmó lo ya dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cuanto a la investigación contra 11 personas, dos físicas y nueve morales, de quienes se halló un posible vínculo específico con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“En este caso, las personas que fueron de las que habla este comunicado ya estaban también bajo investigación de la UIF. Pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta. Y ponen este tema de las campañas que no entendemos a qué viene. Sí, sí lo digo muy francamente”, enfatizó.

Como ha ocurrido ante otras acusaciones contra políticos mexicanos e incluso con las tres instituciones bancarias, pidió que se presenten pruebas.

Siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación ı Foto: AP

“Además, ¿qué pruebas tiene también? Porque es lo mismo, lo mismo. Es decir, que ocurre algo sin ninguna prueba. Así pasó con las tres instituciones financieras que de manera unilateral el Departamento del Tesoro tomó una medida; cuando nosotros le pedimos que dieran las pruebas para acompañarlos en ese proceso, solo se enviaron dos páginas sin pruebas. Y hay que repetir que nosotros cuando hemos solicitado, por ejemplo, el caso de extradición, ellos nos piden pruebas. O sea, es una práctica común que se pida pruebas de uno y de otro lado”, dijo.

Bajo este contexto, Sheinbaum Pardo subrayó que México ya emprendió tiempo atrás varias acciones contra el contrabando de combustible desde las aduanas y otras prácticas junto a la Fiscalía General de la República, quien además mantiene abiertas las averiguaciones.

“Todo lo que hemos hecho para reducir sustancialmente el llamado huachicol fiscal. O se puede hablar también de contrabando de combustible, que son muchísimas medidas administrativas de vigilancia en aduanas, medidas del SAT, detenciones que ha habido por parte de la Fiscalía General de la República. Todavía siguen en investigación muchas carpetas o tienen muchas carpetas de investigación que todavía están buscando las pruebas para poder solicitar las órdenes de aprehensión, entonces se ha hecho muchísimo para disminuir el contrabando de combustible”, aseguró.

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LMCT