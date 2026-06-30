EU sanciona a dos mexicanos y nueve empresas por red de huachicol vinculada al CJNG

El Departamento del Tesoro de EU señaló que la red utilizó empresas fachada y documentos falsos para traficar combustible ligado al CJNG.

Estados Unidos sancionó este martes 30 de junio a dos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en un esquema de robo, contrabando y comercialización de combustible relacionado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el Departamento del Tesoro.

La medida alcanzó a Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, así como a compañías mexicanas y una firma con sede en Reino Unido. Washington atribuyó a esa red operaciones con documentos aduanales falsos, empresas fachada y cruces irregulares de hidrocarburos entre ambos países.

Juraidini Silva aparece como uno de los principales operadores señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El Tesoro lo identificó como contador y responsable de parte de la estructura financiera usada por el CJNG para mover combustible desde Estados Unidos hacia México.

Siete compañías quedaron asociadas a Juraidini Silva. La lista incluye Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves.

Ruiz Villagómez también recibió sanciones por su papel en Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. De acuerdo con el comunicado, ambas sociedades realizaron transacciones por decenas de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG.

El Departamento del Tesoro sostuvo que Ruiz Villagómez trasladó combustible desde Estados Unidos hacia México sin permisos adecuados y pagó cuotas a cárteles u otras organizaciones criminales que controlan puntos de entrada en la frontera común.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que la acción muestra cómo “los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos”. El funcionario añadió que esos recursos fortalecen a grupos que trafican drogas hacia territorio estadounidense.

De forma paralela, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta complementaria para bancos e instituciones financieras. El documento describe tipologías y señales de riesgo vinculadas al contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México, además de esquemas de evasión fiscal.

Según el Tesoro, las redes de huachicol fiscal compran gasolina, diésel, nafta y otros productos a empresas distribuidoras estadounidenses, usan comercializadoras mexicanas con permisos de distribución y presentan facturas falsas para dar apariencia legal al combustible.

Para el gobierno estadounidense, esos grupos evaden el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) mediante clasificaciones aduanales incorrectas, sobornos a funcionarios u otros mecanismos. Tras el cruce, el producto llega a patios de almacenamiento y después a gasolineras o puntos de venta no regulados.

En el caso de Juraidini Silva, la OFAC señaló que creó y operó compañías fachada para el CJNG, además de alterar documentos de aduana. La autoridad afirmó que sus clientes principales eran empresas gasolineras que recibían productos refinados para su venta al público.

A partir de reportes financieros, FinCEN detectó transferencias internacionales, pagos con activos digitales y depósitos estructurados en efectivo como parte de los mecanismos usados por los cárteles para cubrir operaciones relacionadas con combustible. El comunicado también mencionó compras de bienes de lujo, inmuebles y activos de inversión como vías para ocultar ganancias ilícitas.

Durante los 12 meses posteriores a una alerta emitida en mayo de 2025, FinCEN recibió más de 160 reportes de actividad sospechosa ligados a más de 7 mil millones de dólares en movimientos financieros. Texas y Florida concentraron los principales casos dentro de Estados Unidos, con sujetos localizados sobre todo en Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.

El Tesoro indicó que las actividades relacionadas con huachicol constituyen actualmente la fuente de ingresos no vinculada a drogas más importante para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos. La dependencia incluyó en esa categoría el robo de combustible y petróleo en México, el traslado de crudo hacia Estados Unidos y el tráfico de hidrocarburos en sentido contrario para evadir impuestos.

Bajo las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses deberán quedar bloqueados y reportarse ante la OFAC. La restricción también alcanza a entidades con propiedad directa o indirecta de 50 por ciento o más por parte de personas sancionadas.

Las regulaciones estadounidenses prohíben transacciones con activos de los designados, salvo autorización específica o licencia general. El Departamento del Tesoro advirtió que las violaciones pueden derivar en sanciones civiles o penales contra personas estadounidenses y extranjeras.

Además, las instituciones financieras de otros países pueden enfrentar sanciones secundarias si realizan operaciones significativas en favor de personas señaladas bajo autoridades antiterroristas. La OFAC también puede imponer condiciones estrictas o prohibir cuentas corresponsales en Estados Unidos para bancos que faciliten esas transacciones.

La acción se coordinó con una investigación encabezada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional del Sur de Texas. También participaron la Administración de Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Servicio de Impuestos Internos en su división criminal, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.

La relación bilateral figura en el comunicado oficial. El Tesoro informó que las sanciones se desarrollaron de manera conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

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