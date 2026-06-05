EU sanciona a Díaz-Canel; también a la familia Castro

EL PRESIDENTE de Cuba, de 66 años, ha ejercido el cargo desde que sucedió a Raúl Castro, en 2018. Las penas intensifican la presión contra el régimen comunista de la isla.

El gobierno de Estados Unidos amplió ayer su ofensiva contra Cuba al imponer sanciones financieras al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a integrantes de su familia y a figuras ligadas al círculo histórico del poder en la isla.

El Departamento del Tesoro informó que las medidas fueron aplicadas por la oficina encargada de administrar las sanciones económicas de Washington contra gobiernos, funcionarios, así como a entidades extranjeras.

En la lista aparecen Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz-Canel; Manuel Anido Cuesta, hijastro del mandatario cubano y residente en Madrid; además del coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exgobernante Raúl Castro.

El Dato: El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció la última “lista ilegítima de sanciones” en la que EU incluyó a dirigentes, organizaciones y empresas cubanas.

También fue incluido Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín. La nueva ronda de castigos económicos alcanzó a organismos e instituciones vinculadas al aparato político y militar cubano.

Entre las entidades sancionadas figuran el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur.

Las medidas implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales con las personas y organizaciones señaladas por el Tesoro.

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ESCALA PRESIÓN. La decisión forma parte de la estrategia impulsada por la administración de Donald Trump para incrementar la presión política y económica sobre La Habana.

Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, durante una operación militar estadounidense en Venezuela, la Casa Blanca endureció sus acciones contra Cuba y estableció un bloqueo petrolero que agravó la crisis energética de la isla.

Donald Trump también ha lanzado amenazas sobre la posibilidad de “tomar el control” del país caribeño, en medio de una relación cada vez más tensa entre ambos gobiernos. Asimismo, Washington y La Habana han sostenido negociaciones discretas. De acuerdo con la información difundida, uno de los interlocutores cubanos habría sido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro conocido como El Cangrejo.

Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció que sostuvo conversaciones con autoridades estadounidenses sobre una posible operación militar en Cuba similar a la ejecutada en Venezuela en diciembre pasado.

“¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo”, declaró Vladimir Putin durante un encuentro con representantes de agencias internacionales en el Palacio de Constantino, en las afueras de San Petersburgo.

Un día antes, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, felicitó al exlíder Raúl Castro por su cumpleaños número 95 y reiteró el apoyo de Moscú frente a las presiones de Washington. Sergéi Lavrov afirmó que Rusia mantiene “firme solidaridad y apoyo” hacia el pueblo cubano ante lo que describió como una presión externa sin precedentes.