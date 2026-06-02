Desmantelan red de lavado de dinero del Tren de Aragua

La Fiscalía de Chile informó que realizaron un mega operativo que derivó en la detención de 19 personas por presunta operación de lavado de dinero y mercados ilegales del Tren de Agua.

Por medio de redes sociales, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur chilena informó que los detenidos por la multimillonaria operación de lavado de activos también son señalados por otros delitos como extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando.

Asismo, apuntaron que los 19 detenidos durante la llamada operación Tokio “serán formalizados por multimillonaria operación de lavado de activos de mercados ilegales del Tren de Aragua.”

A solicitud de @fiscalia_RMSur Tribunal amplió hasta este domingo en bloque AM la detención de 19 detenidos tras mega operativo con @PDI_CHILE quienes serán formalizados por multimillonaria operación de lavado de activos de mercados ilegales del Tren de Aragua @FiscaliadeChile https://t.co/NgAr2naPnJ pic.twitter.com/3DTViAPcty — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) June 2, 2026

Por su parte, la Fiscalía nacional de Chile informó que el titular, Ángel Valencia; el director general de la Policía de Investigación, Eduardo Cerna; y el fiscal regional metropolitano Héctor Barros fueron los encargados de la operación Tokio.

Se estima que desde Chile se trasladaron aproximadamente 90 millones de dólares por medio de empresas de criptomonedas, lo que representa uno de los mayores lavados de dinero.

Durante esta operación se allanó una sucursal del Banco Santander ubicado al centro de Santiago de Chile, en donde se llevó a cabo la detención de un ejecutivo bancario de ciudadanía venezolana.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, junto al Director General de la @PDI_CHILE Eduardo Cerna y al fiscal regional metropolitano @fiscalia_RMSur Héctor Barros; entregaron antecedentes y detalles de la llamada Operación Tokio, que permitió desbaratar una multimillonaria operación… pic.twitter.com/WCnvJM05RH — Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) June 2, 2026

El Banco Santander informó por medio de una declaración pública que mantienen una política de “tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente.”

Precisaron que se adoptarán las medidas necesarias en caso de que se verifiquen las responsabilidades individuales; además, con la finalidad de no interferir en las investigaciones y por respeto al debido proceso no realizarán comentarios adicionales.

Comunicado del banco Santander ı Foto: Especial

Red de lavado de dinero Tren de Aragua

En diciembre del 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa en el que apuntaban que se encontraban investigando a una red de lavado de dinero “que apoya a la organización terrorista venezolana Tren de Aragua.”

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a importantes afiliados de la Organización Terrorista Extranjera (FTO) Tren de Aragua (TdA). Departamento del Tesoro de Estados Unidos



En dicho comunicado se señala que desde julio del 2024 la OFAC señaló que Tren de Aragua era una “importante organización criminal transnacional”, por lo que en febrero del 2025 se le designó como “una organización terrorista extranjera (FTO) y una organización terrorista global especialmente designada (SDGT).”

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por quien brinde información que conduzca al arresto y/o condena de Giovanni Vicente Mosquera Serrano (Mosquera Serrano), presunto alto diregente del Tren de Aragua.

El Tren de Aragua inflige violencia. Nosotros imponemos consecuencias. Aumentamos la recompensa a $5 millones de dólares a cambio de información que resulte en la detención y/o condena del cabecilla del TdA Giovanni Vicente Mosquera Serrano. Comparta su pista con el FBI,… pic.twitter.com/ZL0syNL15S — US Dept of State INL (@StateINL) December 3, 2025

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