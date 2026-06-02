Desmantelan red de lavado de dinero del Tren de Aragua

La Fiscalía de Chile informó que realizaron un mega operativo que derivó en la detención de 19 personas por presunta operación de lavado de dinero y mercados ilegales del Tren de Agua.
Por medio de redes sociales, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur chilena informó que los detenidos por la multimillonaria operación de lavado de activos también son señalados por otros delitos como extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando.
Asismo, apuntaron que los 19 detenidos durante la llamada operación Tokio “serán formalizados por multimillonaria operación de lavado de activos de mercados ilegales del Tren de Aragua.”
Por su parte, la Fiscalía nacional de Chile informó que el titular, Ángel Valencia; el director general de la Policía de Investigación, Eduardo Cerna; y el fiscal regional metropolitano Héctor Barros fueron los encargados de la operación Tokio.
Se estima que desde Chile se trasladaron aproximadamente 90 millones de dólares por medio de empresas de criptomonedas, lo que representa uno de los mayores lavados de dinero.
Durante esta operación se allanó una sucursal del Banco Santander ubicado al centro de Santiago de Chile, en donde se llevó a cabo la detención de un ejecutivo bancario de ciudadanía venezolana.
El Banco Santander informó por medio de una declaración pública que mantienen una política de “tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente.”
Precisaron que se adoptarán las medidas necesarias en caso de que se verifiquen las responsabilidades individuales; además, con la finalidad de no interferir en las investigaciones y por respeto al debido proceso no realizarán comentarios adicionales.
Red de lavado de dinero Tren de Aragua
En diciembre del 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa en el que apuntaban que se encontraban investigando a una red de lavado de dinero “que apoya a la organización terrorista venezolana Tren de Aragua.”
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a importantes afiliados de la Organización Terrorista Extranjera (FTO) Tren de Aragua (TdA).Departamento del Tesoro de Estados Unidos
En dicho comunicado se señala que desde julio del 2024 la OFAC señaló que Tren de Aragua era una “importante organización criminal transnacional”, por lo que en febrero del 2025 se le designó como “una organización terrorista extranjera (FTO) y una organización terrorista global especialmente designada (SDGT).”
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por quien brinde información que conduzca al arresto y/o condena de Giovanni Vicente Mosquera Serrano (Mosquera Serrano), presunto alto diregente del Tren de Aragua.
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