EU reconoce captura de integrantes del Tren de Aragua en México: ‘acciones trascienden fronteras’

Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoce la captura de integrantes del Tren de Aragua.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció este martes al Gabinete de Seguridad por la captura de seis presuntos integrantes del Tren de Aragua en la Ciudad de México.

A través de la red social X, el diplomático destacó el papel de las corporaciones mexicanas en la seguridad regional, al señalar que acciones frontales contra el crimen organizado transnacional “trascienden fronteras”.

“Este tipo de acciones trascienden fronteras. Al desarticular redes criminales transnacionales, se fortalece la seguridad regional y se protege a nuestras comunidades. Reconocemos el trabajo del Gabinete de Seguridad por estas detenciones en la Ciudad de México, que contribuyen a que los responsables rindan cuentas y a que nuestras naciones sean más seguras”, afirmó.

Más temprano, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de los seis presuntos integrantes del Tren de Aragua en dos operativos relacionados.

Según autoridades federales, el Tren de Aragua mantenía nexos con grupos delictivos locales, como la Unión Tepito, a través de Lesli Valeri “N”, una de las detenidas identificada como el “enlace” entre ambos grupos. Además, es señalada como presunta responsable de narcotráfico y del cobro de piso a mujeres víctimas de explotación sexual en la Ciudad de México.

Durante los cateos a dos inmuebles en la colonia Valle Gómez de la alcaldía Venustiano Carranza, autoridades aseguraron a Lesli Valeri “N” una libreta con nombres de víctimas , que era utilizada para llevar el control de las extorsiones.

Asimismo, fueron detenidas otras cuatro personas e incautadas dosis de metanfetamina, marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y equipos de cómputo.

También fue detenido Bryan “N”, identificado como el operador financiero del Tren de Aragua, así como encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de otros integrantes de la organización criminal de origen venezolano y de mujeres extranjeras víctimas de explotación sexual.

Todo lo anterior ocurre después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió a México “acciones concretas” contra el crimen organizado, luego de que el presidente Donald Trump insistiera en la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses dentro del territorio mexicano para atacar directamente a los cárteles del narcotráfico.

El pasado 11 de enero, durante una llamada telefónica con el canciller Juan Ramón de la Fuente para abordar la seguridad fronteriza, Rubio fue enfático al señalar que Estados Unidos necesita “resultados tangibles” en el combate al tráfico de fentanilo y de armas.

En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designo al Tren de Aragua como una “organización terrorista extrajera”, junto a otras agrupaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

