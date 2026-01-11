De la Fuente y Marco Rubio dialogan sobre seguridad fronteriza; México pide a EU respetar soberanía

Marco Rubio, secretario de Estado de EU (izq.), y el canciller Juan Ramón de la Fuente, en una fotografía ilustrativa.

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo este domingo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar la cooperación bilateral en materia de seguridad fronteriza.

El enlace telefónico se da en seguimiento a la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a fin de “fortalecer la coordinación” con Estados Unidos ante las declaraciones de Donald Trump sobre atacar a cárteles del narcotráfico directamente en territorio mexicano.

De acuerdo con la SRE, el canciller Juan Ramón de la Fuente dio seguimiento al programa de seguridad en la frontera, con respeto a la soberanía y bajo las políticas de responsabilidad compartida y de colaboración sin subordinación .

Atendiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), hoy el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada con el secretario de Estado (@StateDept), Marco Rubio (@SecRubio), para dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 12, 2026

Por separado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado indicó que ambos funcionaros abordaron la necesidad de “acciones concretas” contra organizaciones “narcoterroristas” en México y para frenar el tráfico de fentanilo y armas.

En la llamada, Rubio “enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles” para proteger a Estados Unidos y al hemisferio occidental.

.@SecRubio spoke with Mexican Foreign Secretary de la Fuente @SRE_mx on the need for concrete actions to dismantle Mexico’s violent narcoterrorists networks and stop the trafficking of fentanyl and weapons. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 12, 2026

Mientras tanto, Sheinbaum modificó el horario de su conferencia matutina de este lunes 12 de enero, que iniciará a las 09:00 horas. Aunque se desconoce el motivo, en otras ocasiones ha pospuesto su tradicional rueda de prensa para sostener llamadas con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Este lunes 12 de enero, la conferencia de prensa cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am. pic.twitter.com/ssRq7OEcai — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

Al respecto, durante sus giras de trabajo de este fin de semana, la Presidenta ha reiterado que la relación con Estados Unidos se basa en la colaboración sin subordinación, y que la soberanía e independencia de México no se negocian.

“Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos, pero hay algo que no se negocia y esa es la soberanía, esa es la independencia de la patria”, declaró este domingo desde Lázaro Cárdenas, Michoacán.

