CSP pide a Juan Ramón de la Fuente hablar con Marco Rubio por amagos de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció nuevamente sobre los amagos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de atacar a los cárteles mexicanos en territorio nacional, a propósito de lo cual enfatizó la necesidad de estrechar la colaboración entre ambos países.

Durante la conferencia matutina desde Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, respecto a esto, pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente dialogar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de “fortalecer la coordinación”.

La mandataria mexicana señaló que, ante este tipo de posicionamientos, es fundamental mantener el diálogo institucional entre ambos países.

Vamos a estrechar la comunicación; por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que, si es necesario, pueda verse con el secretario Rubio Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum recordó que, recientemente, Marco Rubio, ha reconocido públicamente la buena coordinación en materia de seguridad que existe con México, así como el trabajo conjunto que se ha venido realizando a través de los mecanismos bilaterales establecidos.

Indicó que ambos gobiernos mantienen activo un grupo de trabajo binacional, en el que se comparte información relevante sobre las acciones contra el crimen organizado, incluyendo los resultados en el combate al narcotráfico, como la incautación y desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

La relación y el intercambio de información están ahí; esta información que estamos dando sobre la cantidad de laboratorios incautados y otras acciones es parte de lo que se ha trabajado de manera conjunta Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Finalmente, Claudia Sheinbaum reiteró que cualquier colaboración con Estados Unidos se dará en el marco del respeto a la soberanía nacional, y que el objetivo central es seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad mediante la coordinación, la cooperación y el intercambio de información entre ambas naciones.

