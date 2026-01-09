Vamos a empezar a atacar tierra en lo que respecta a los cárteles: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió ayer el tono sobre sus planes para combatir a las organizaciones criminales del narcotráfico, al asegurar que comenzarán a atacar “ahora mismo” a los cárteles por tierra.

“Hemos erradicado el 97 por ciento de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra”, destacó el mandatario.

En entrevista con el presentador Sean Hannity para la cadena Fox, el mandatario justificó que esta medida responde a la situación que atraviesa México con estos grupos criminales, a los que también acusó de asesinar a estadounidenses.

“En cuanto a los cárteles, éstos controlan México. Es muy triste lo que pasa en ese país. Los cárteles matan a 250 mil personas en nuestra nación cada año, es devastador”, argumentó Trump.

Los comentarios ocurren en medio de la intervención de EU en Venezuela, consumada el pasado 3 de enero, que derivó en la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, un acontecimiento que, de acuerdo con el Gobierno de México, ha sentado un precedente preocupante para la soberanía e independencia de las Américas.

El Dato: En la entrevista, el mandatario adelantó que la próxima semana se reunirá con la lideresa opositora venezolana María Corina Machado, quien prevé visitar Washington.

El pasado domingo, el mandatario estadounidense alabó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, pero consideró que “está preocupada, tiene miedo sobre los cárteles que controlan México.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México”, dijo el magnate.

Especialistas consultados por La Razón ya habían advertido que la escalada de EU en Venezuela representaría un reacomodo en la narrativa de poder en América Latina y un mensaje político con implicaciones particulares para México.

El Tip: En el marco de la Reunión de Embajadores y Cónsules 2026, el personal diplomático ecibió la encomienda de destacar los logros alcanzados en esta administración.

“Mete una presión importante al gobierno de nuestro país y le da una mayor ventaja al Gobierno de EU a la hora de negociar temas relacionados con seguridad, extradición de capos, algunos operativos e incluso la entrega de políticos coludidos con el narco”, opinó Víctor Manuel Sánchez, experto en seguridad de la Universidad de Coahuila.

En este aspecto coincidió Raquel Saed, internacionalista de la Universidad Iberoamericana y conductora del pódcast Hablemos de EU: “La captura de Nicolás Maduro representa mucho más que un cambio político en Venezuela, podría convertirse en un mensaje de advertencia para otros países de la región, incluido México”.

La especialista explicó que inicialmente la detención del mandatario venezolano parecía un despliegue de poder y una estrategia de comunicación por parte del Gobierno estadounidense; sin embargo, con el paso de los días se ha consolidado una narrativa más agresiva, sustentada en la reactivación del discurso de la Doctrina Monroe.

“La idea de ‘América para los americanos’ vuelve a aparecer como justificación para intervenir en países del continente bajo el argumento de remover dictaduras”, señaló la experta.

Aunque Trump ha dicho que mantiene una buena relación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Saed consideró que México no necesariamente debe modificar su política exterior, pero sí prepararse para responder ante escenarios de presión o tensión derivados de esta nueva postura estadounidense.

PONE LÍMITES. Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que, si bien una de las prioridades de su administración en política exterior es mantener una buena relación con EU, esto no significa que no se puedan expresar las diferencias.

“Entonces, nosotros no queremos pelearnos con Estados Unidos; manifestamos cuando no estamos de acuerdo, así como ellos manifiestan cuando no están de acuerdo con nosotros, pero buscamos siempre una buena relación basada en el respeto”, dijo en conferencia.

Recordó que, en materia de seguridad, los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, “unos patriotas muy responsables”, tienen muy buena relación con el Comando Norte, con la embajada y con la agencias estadounidenses.

También, señaló que en EU “tienen que atender también las causas del consumo de drogas, tienen que atender a los grupos delictivos que hay en EU que distribuyen droga, nosotros en nuestro territorio y colaboramos con información, con investigación, en el marco de un Entendimiento que tenemos”.

Apenas el martes, Sheinbaum reafirmó que su Gobierno no aceptaría en ninguna circunstancia intervenciones, intromisiones o acciones unilaterales desde el extranjero y recordó que precisamente su administración impulsó reformas constitucionales para blindar la soberanía nacional, particularmente con la incorporación de nuevos párrafos al artículo 40 y ajustes al artículo 19 de la Constitución, los cuales fueron aprobados por el Congreso de la Unión.

Entrevistado en un avión, después de la captura de Maduro, Trump dijo que ha ofrecido varias veces a Sheinbaum ayuda para combatir a los cárteles, algo a lo que ella se ha negado.

El pasado miércoles, la Presidenta de México reiteró que ha rechazado en múltiples ocasiones propuestas de Trump para que el Ejército de EU ingrese a territorio mexicano: “En efecto, él nos ha propuesto muchas veces que entre el Ejército de Estados Unidos a México y todas las veces le hemos dicho que no”.

Cuestionada sobre cómo equilibrará México su relación con EU con la defensa del principio de la no intervención, Sheinbaum subrayó que mantendrá una postura “muy responsable” pero firme.

“Hay cosas que no son negociables (...) A mí me eligió el pueblo de México para gobernar nuestro país y proteger a nuestro pueblo y a la nación. No sólo proteger, sino avanzar en el desarrollo y seguir con la transformación”, dijo entonces.

CIERRA FILAS. Por la tarde, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio a conocer que sostuvo una conversación telefónica con la Presidenta Claudia Sheinbaum, con quien coincidió en rechazar los ataques contra la soberanía venezolana y con cualquier otra nación independiente.

Informó que en la llamada ambos gobiernos repudiaron visiones que impliquen dividir al mundo en zonas de influencia y reiteraron su respaldo al multilateralismo y al derecho internacional.

“Hablé por teléfono este jueves con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Repudiamos los ataques contra la soberanía venezolana y rechazamos cualquier visión que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia”, escribió Lula.