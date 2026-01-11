No sirve de nada más violencia, trabajo conjunto con EU traerá resultados: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la relación con Estados Unidos está basada en la colaboración sin subordinación, y que la soberanía e independencia nacionales no se negocian.

Además, la mandataria federal enfatizó que “no sirve de nada más violencia” en el combate a la inseguridad que aqueja a ambos países, pues, señaló, el trabajo conjunto traerá resultados.

“Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos, pero hay algo que no se negocia y esa es la soberanía, esa es la independencia de la patria”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum durante un evento realizado en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La mandataria subrayó que la cooperación bilateral debe darse sin imposiciones y dejó claro el principio que regirá su política exterior.

Que quede claro, siempre y así va a actuar su presidenta: con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos y la independencia no se negocia Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum sostuvo que la atención a las causas, la disminución de la impunidad y el trabajo conjunto son fundamentales para enfrentar los retos compartidos en materia de seguridad, aunque reiteró que México mantendrá su autodeterminación como nación.

Durante el evento, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció a la presidenta la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual, aseguró, ha traído resultados tangibles al estado.

“Al primer corte, la beca Gertrudis Bocanegra para jóvenes estudiantes universitarios de tecnológicos ya tiene más de 50 mil beneficiarios”, destacó, a propósito, Ramírez Bedolla.

Ramírez Bedolla explicó que el Plan Michoacán es una estrategia integral que atiende distintos frentes: “Es un plan integral, es un plan que atiende la infraestructura, el empleo, la educación y la salud”.

Además, anunció el inicio de la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI y la construcción de un nuevo hospital del IMSS-Bienestar en Lázaro Cárdenas.

am