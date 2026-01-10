Independencia y soberanía de México ‘no está a negociación’, reitera Sheinbaum

Desde Petatlán, Guerrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la independencia y soberanía de México no están a negociación y sostuvo que la relación con Estados Unidos se basa en el diálogo, la colaboración y la coordinación, sin subordinación.

“Siempre decimos que cuando dialogamos con cualquier país del mundo, y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos, queremos a nuestros hermanos mexicanos que vivan bien del otro lado de la frontera, pero como he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos, somos dos países iguales. Y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está a negociación: y eso es la independencia y la soberanía de la patria ”, expresó.

Durante su visita a Guerrero para entregar tarjetas de los Programas para el Bienestar, Sheinbaum enfatizó que han salido de la pobreza a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos gracias al aumento gradual del 150 por ciento al salario mínimo y la implementación de los Programas para el Bienestar.

Informó que este año, el Gobierno de México invertirá un billón de pesos en los Programas para el Bienestar y resaltó que muchos de ellos, como la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, son derechos ya establecidos en la Constitución.

“Todas y todos los adultos mayores de 65 y más reciben una pensión, pero además ya no solo es un Programa del Bienestar, es un derecho escrito en el Artículo Cuarto de la Constitución de la República” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



La Presidenta Claudia Sheinbaum saluda a una joven durante su visita a Guerrero. ı Foto: Cortesía

Adicional a los Programas para el Bienestar, la Jefa del Poder Ejecutivo anunció el fortalecimiento del programa de pavimentación de carreteras federales y nuevos caminos, en coordinación con el Gobierno de Guerrero.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que en este año más de 20 millones de personas recibirán alguna de las pensiones de los Programas para el Bienestar, de manera directa, entre los que destacó la Pensión para Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para Personas con Discapacidad.

El secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas Para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, explicó que la meta es que 42.9 millones de mexicanas y mexicanos reciban alguno de estos apoyos y para el estado de Guerrero detalló que la inversión de este año será de 37 mil millones de pesos.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, puntualizó que, en la entidad, cuatro de cada 10 guerrerenses reciben alguno de los Programas para el Bienestar y reconoció la visión de la Presidenta por elevar estos programas a derechos establecidos en la Constitución.

En representación de las personas que recibieron su Tarjeta para el Bienestar, Leonila Cisneros Hernández, agradeció este apoyo a la Jefa del Ejecutivo Federal y le recordó que ahí están ellas para respaldarla.

