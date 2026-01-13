Detienen a 6 integrantes del ‘Tren de Aragua’ en CDMX

Autoridades federales y capitalinas detuvieron a seis presuntos delincuentes, vinculados con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, en una operación que abarcó distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien destacó que entre los detenidos se encuentra una femenina identificada como Lesli Valeri “N”, quien fungía como enlace con grupos delictivos locales, y un masculino identificado como Bryan “N”, presunto operador financiero de la organización.

Lesli "N", identificada como enlace entre el Tren de Aragua y grupos locales. ı Foto: SSC-CDMX

“Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación [...] detuvieron a seis integrantes de la organización criminal “Tren de Aragua”, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas”, informó García Harfuch.

Posteriormente, a través de un comunicado, la SSPC detalló que, como parte de una investigación por diversos delitos, entre ellos extorsión y trata de personas, instituciones federales llevaron a cabo operativos en la alcaldía Venustiano Carranza y en Iztapalapa.

Así, en la primera, fueron cateadas dos viviendas, resultado de lo cual fue detenida Lesli “N” y cuatro personas más. Además, fueron aseguradas dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo y una libreta con apuntes presuntamente vinculados a la actividad ilícita.

Mientras que, en Iztapalapa, fue detenido Bryan “N”, señalado como presunto operador financiero de la organización, y encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas.

Bryan "N", presunto operador financiero del grupo criminal. ı Foto: SSC-CDMX

“A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal, en tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial”, se lee en el comunicado.

Además, la SSPC informó que, como parte de la misma acción, se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión relacionadas con el delito de trata de personas agravado y delincuencia organizada.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que en esta operación participaron elementos de las Secretarías de la Defensa y de la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a personas vinculadas a organizaciones delictivas trasnacionales”, concluyó la SSPC.

