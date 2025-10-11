Vinculan a proceso a Nelson ‘N’ y Gabriel ‘N’, dos presuntos integrantes de Tren de Aragua

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX obtuvo la vinculación a proceso de dos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que obtuvo vinculación a proceso por delito de narcomenudeo contra Nelson “N” y Gabriel “N”, presuntos integrantes del grupo criminal de origen venezolano Tren de Aragua, detenidos en la capital mexicana.

A través de un comunicado, la FGJ-CDMX informó que, tras su detención el 4 de octubre, se obtuvo la vinculación a proceso contra los dos presuntos delincuentes que fueron identificados como integrantes del grupo criminal transnacional, siendo Nelson “N” el supuesto líder.

"Nelson" y dos colaboradores, detenidos por su presunta vinculación con el grupo criminal Tren de Aragua, presentados el 4 de octubre. ı Foto: SSPC

La Fiscalía detalló el operativo en el que fueron detenidos Nelson “N” y Gabriel “N”, el cual, informó, ocurrió en la colonia Barrio Zapotla, alcaldía Iztacalco, donde los presuntos criminales fueron aprehendidos en flagrancia mientras supuestamente vendían sustancias ilícitas.

A los detenidos les fueron decomisadas 120 dosis de posible droga y siete teléfonos celulares.

Ambos detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de narcomenudeo, con la medida cautelar de prisión preventiva, e ingresaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”,… pic.twitter.com/PHYbiAK9lu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Posteriormente, se ejecutó una orden de aprehensión pendiente contra Nelson Arturo “N” por asociación delictuosa agravada, lo que derivó en una segunda vinculación a proceso.

En este caso, el juez también impuso prisión preventiva y fijó un mes para la investigación complementaria.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch (en fotografía de archivo) informó sobre la presencia del Tren de Aragua en México. ı Foto: Especial

Recordar que, el 4 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, informó acerca de tres detenciones por estos hechos, por lo que faltaría una persona por ser procesada.

Asimismo, García Harfuch no dio más detalles sobre la presencia del Tren de Aragua en México. Sin embargo, ahora, la FGJ-CDMX informó que se tomó conocimiento de operaciones de esta organización criminal en las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan e Iztapalapa, así como en los estados de México, Morelos y Puebla.

La presencia del Tren de Aragua en México se documentó por primera vez en 2022, a través de un reportaje de investigación, que informó que el grupo arribó a nuestro país a través de Chiapas y, posteriormente, se extendió hacia al menos 11 estados.

Sin embargo, fue hasta diciembre de 2024 que García Harfuch confirmó la presencia de este grupo en México a partir del anuncio de cinco detenciones de personas vinculadas con el mismo.

