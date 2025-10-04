Cae Nelson ‘N’, operador del grupo venezolano Tren de Aragua, con 2 cómplices

Caen "Nelson" y dos colaboradores, todos presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, en CDMX.

Autoridades federales detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, identificado como presunto operador en nuestro país del grupo criminal de origen venezolano Tren de Aragua, junto con dos colaboradores.

A través de una publicación en redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch informó sobre la detención, la cual, aseguró, siguió a labores de inteligencia e investigación sobre la operación de la citada organización delictiva transnacional.

En #CDMX detienen al líder de una organización delictiva trasnacional. https://t.co/auHn9a7R4H pic.twitter.com/ipHiJ2maad — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 4, 2025

Detalló que alias “Nelson”, como operador del Tren de Aragua en México, está identificado como autor intelectual y material de diversos feminicidios.

TE RECOMENDAMOS: Refuerzan operativos en Durango Aseguran químicos y 7 mil litros de hidrocarburo en operativos contra drogas sintéticas en Durango

Particularmente, a alias “Nelson” y a sus colaboradores se les acusa por la comisión de delitos como la trata de personas, delincuencia organizada, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión.

En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”,… pic.twitter.com/PHYbiAK9lu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025

Además, García Harfuch puntualizó que la célula vinculada a la organización criminal venezolana liderada por Nelson Arturo “N” operaba en Puebla, Morelos, Estado de México y algunas alcaldías de la Ciudad de México.

En la operación participaron elementos de la SSPC junto con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y la Fiscalía capitalina.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am