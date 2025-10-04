Detenidos en CDMX

Cae Nelson ‘N’, operador del grupo venezolano Tren de Aragua, con 2 cómplices

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que se detuvo a tres integrantes del grupo criminal de origen venezolano Tren de Aragua

Caen "Nelson" y dos colaboradores, todos presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, en CDMX.
Caen "Nelson" y dos colaboradores, todos presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, en CDMX. Foto: SSPC
Por:
Arturo Meléndez

Autoridades federales detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, identificado como presunto operador en nuestro país del grupo criminal de origen venezolano Tren de Aragua, junto con dos colaboradores.

A través de una publicación en redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch informó sobre la detención, la cual, aseguró, siguió a labores de inteligencia e investigación sobre la operación de la citada organización delictiva transnacional.

Detalló que alias “Nelson”, como operador del Tren de Aragua en México, está identificado como autor intelectual y material de diversos feminicidios.

TE RECOMENDAMOS:
Elementos federales aseguraron químicos y 7 mil litros de hidrocarburo en tres inmuebles del municipio de Durango.
Refuerzan operativos en Durango

Aseguran químicos y 7 mil litros de hidrocarburo en operativos contra drogas sintéticas en Durango

Particularmente, a alias “Nelson” y a sus colaboradores se les acusa por la comisión de delitos como la trata de personas, delincuencia organizada, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión.

Además, García Harfuch puntualizó que la célula vinculada a la organización criminal venezolana liderada por Nelson Arturo “N” operaba en Puebla, Morelos, Estado de México y algunas alcaldías de la Ciudad de México.

En la operación participaron elementos de la SSPC junto con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y la Fiscalía capitalina.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Esta es la actividad sísmica de hoy, 4 de octubre.
¿Sonó la alarma?

Temblor en México HOY 4 de octubre: Noticias AL MOMENTO de sismos