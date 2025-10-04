Aseguran químicos y 7 mil litros de hidrocarburo en operativos contra drogas sintéticas en Durango

Elementos federales aseguraron químicos y 7 mil litros de hidrocarburo en tres inmuebles del municipio de Durango.

En una operación conjunta, autoridades federales aseguraron un amplio arsenal de sustancias químicas, drogas e hidrocarburo en tres cateos realizados en el municipio de Durango.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló en X que “se aseguraron aproximadamente 300 bidones y tambos con precursores químicos, más de 2 mil costales con una sustancia granulada y una pipa con 7 mil litros de hidrocarburo”.

En los cateos participaron fuerzas de la FGR, Defensa, Semar, Guardia Nacional y SSPC. ı Foto: SSPC

Subrayó además que “las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos trabajando para combatir la producción de drogas sintéticas y debilitar la estructura financiera de los grupos delictivos”.

La acción fue encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la SSPC.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal @FGRMexico @Defensamx1, @SEMAR_mx,@GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, realizaron tres cateos en Durango en inmuebles utilizados para la producción de drogas, donde se aseguraron aproximadamente 300 bidones y tambos con precursores… pic.twitter.com/iXzWdSaDpx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, en los inmuebles intervenidos se localizaron cerca de 200 tambos con solvente, ácido clorhídrico y thinner; más de 2 mil costales con sustancias granuladas y 25 paquetes con marihuana.

Además, se aseguraron 10 costales gigantes con precursores químicos, 95 bidones con cloro, amoniaco y formol, así como una pipa con aproximadamente 7 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita.

Tras ejecutar órdenes de cateo en #Durango se aseguraron sustancias para la elaboración de drogas sintéticas. https://t.co/qtdg7J6OgP pic.twitter.com/t2fLH6fLZI — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 4, 2025

Las autoridades precisaron que los cateos derivaron de trabajos de investigación de gabinete y de campo que permitieron ubicar los predios como centros de almacenamiento y producción de drogas sintéticas.

Con esos datos, un juez de control otorgó las órdenes de cateo, que fueron ejecutadas en un despliegue coordinado. Los predios quedaron bajo resguardo policial y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El Gabinete de Seguridad reiteró en el comunicado que con estas acciones se busca impedir la producción y comercialización de drogas sintéticas, prevenir su distribución y proteger la salud pública, en particular la de los jóvenes.

