Gobierno de México, sin informes sobre revisión a consultados; ‘no tendría por qué ser’: Sheinbaum

El Gobierno de México no tiene información, hasta este viernes, sobre la revisión emprendida por la administración estadounidense a los 53 consulados en dicho país y que podría derivar en un cierre de algunas de las sedes diplomáticas.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada sobre los reportes que se dieron este jueves, acerca de una supuesta medida revelada por la cadena estadounidense CBS News, en donde se citaron declaraciones del subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, quien aseguró: “el Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior ‘Estados Unidos Primero’ del Presidente y que promuevan los intereses estadounidenses”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esto no se ha informado aún a su gobierno y desestimó que haya razones para que la administración de Donald Trump emprenda tal plan.

“No tenemos ninguna información, pero frente a esta información que se publica en algunos medios o esta nota que sale en CBS ayer. Primero, no tengo ninguna información; segundo, no tendría por qué ser”, declaró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los consulados mexicanos se han dedicado a cumplir con los objetivos que tienen este tipo de representaciones diplomáticas en todo el mundo, que es el de proteger a los connacionales en el exterior.

Además, Claudia Sheinbaum sostuvo que los consulados se han comportado con respeto a la política de dicho país y apuntó que es falso que, desde los mismos se emprendan acciones políticas.

“Es completamente falso. Lo que hacen los consulados, que es su papel igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países: pues siempre protegen a sus ciudadanos, al mismo tiempo que abren todas las posibilidades. Por ejemplo, aquí de sacar visas para ir a Estados Unidos o algunos otros temas, pues la embajada y el consulado Estados Unidos en México, entre otras de sus funciones es proteger a sus a sus ciudadanos”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que México únicamente plantea su postura ante asuntos que le involucran, mas no para pronunciarse en contra de decisiones que tome el gobierno estadounidense respecto a sus asuntos internos.

“No es así que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos en contra del gobierno de Estados Unidos o en contra de cualquier situación o que estén haciendo política en los Estados Unidos. Eso es absolutamente falso. Nosotros tenemos en nuestra Constitución la autodeterminación de los pueblos y, así como defendemos la autodeterminación de un pueblo en el mundo, pues también Estados Unidos es su autodeterminación. Nosotros no tenemos por qué influir en la política de los Estados Unidos desde México”, enfatizó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

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FGR