Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 1 de octubre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 01 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía del Estado y Policía Municipal detuvieron a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, aseguraron un arma larga, un arma corta, tres cargadores y 76 cartuchos.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Iztapalapa, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto generador de violencia junto con una mujer, les aseguraron diversas dosis de droga, un kilo de marihuana, dos celulares, cartuchos, dinero en efectivo y un vehículo.

-En la alcaldía Tláhuac, policías de la SSC y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal del Estado de México catearon dos inmuebles, detuvieron a tres hombres, les aseguraron una motocicleta con reporte de robo, tres placas vehiculares, tres tarjetas de circulación y seis equipos de radiocomunicación.

MICHOACÁN:

-En Uruapan, elementos de la GN y Policía Municipal rescataron a dos personas privadas de la libertad.

-En Zamora, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas y aseguraron dos armas largas, un arma corta, cuatro cargadores y 20 cartuchos.

NAYARIT:

-En el Nayar, elementos del Ejército Mexicano y SSPC asegurando 760 cartuchos y 21 artefactos explosivos improvisados.

QUERÉTARO:

-En el Marqués, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y GN ejecutaron una orden de aprehensión contra una mujer por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

SINALOA:

-En Culiacán, en el fraccionamiento Albaterra, elementos de la SSPC, Ejército Mexicano, GN, Semar, FGR, Fiscalía y Policía Estatal aseguraron un arma larga, cinco cargadores, 338 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas y diversas dosis de droga.

-En El Rosario, en el poblado Las Higueras, elementos de SSPC y Policía Estatal localizaron dos mochilas que contenían 425 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas y un casco táctico.

SONORA:

-En Ímuris, en la carretera Hermosillo–Nogales, elementos de FGR, al inspeccionar un vehículo en un punto de seguridad, detuvieron un hombre y aseguraron 14 armas largas.

TABASCO:

-En Macuspana, en la comunidad Guadalupe Victoria, elementos de GN detuvieron a tres personas y asegurando un arma corta.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Tamazula, Durango, en el poblado Cupia, personal de Semar localizó y neutralizó un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, aseguraron 2,750 kilos de metanfetamina, 28,600 litros y 13,500 kilos de sustancias químicas, 18 reactores, 10 condensadores, seis centrifugadoras y material diverso.

La afectación económica para la delincuencia organizada es de 279,308,126 pesos.

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados de Los Cedritos, San Miguel de las mesas y Cabañas de Tacuichamona, elementos del Ejército Mexicano localizaron tres áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 650 litros y 25 kilos de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 13 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos del Ejército Mexicano localizaron ocho tomas clandestinas, cinco en Hidalgo, dos en Jalisco y una en Querétaro.

En La Paz, Baja California Sur, en el Recinto Portuario de Pichilingue, personal de Semar aseguró una pipa con 6,036 litros de turbosina, por presunto transporte ilícito de combustible.

En Seyé, Yucatán, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble donde asegurando 105,000 litros de diésel, un semirremolque, tres vehículos, tres motocicletas y una cuatrimoto.

