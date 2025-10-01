Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 30 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del martes 30 de septiembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal y Municipal detuvieron a dos hombres a bordo de un vehículo, les aseguraron un arma corta.

BAJA CALIFORNIA SUR:

-En La Paz, en el Fraccionamiento Universitario, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Policía Municipal detuvieron a un hombre vinculado a un homicidio.

CHIAPAS:

-En Frontera Comalapa, elementos de Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano, proporcionaron seguridad durante la entrega y traslado a una estación migratoria de un sujeto que sería ingresado a un Centro Penitenciario en el Estado.

MICHOACÁN:

-En Buenavista Tomatlán, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a un hombre, le aseguraron un arma larga, cuatro cargadores, 150 cartuchos, diversas dosis de drogas, un chaleco táctico y un equipo de radio comunicación.

-En Morelia, elementos de GN detuvieron a tres personas y aseguraron un arma corta.

NUEVO LEÓN:

-En General Bravo, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR), al realizar una inspección en un puesto seguridad, detuvieron a una persona a bordo de un vehículo y le aseguraron 230 kilos de marihuana. El costo de la droga asegurada es de 769,500 pesos.

SINALOA:

-En Culiacán, elementos de Semar, SSPC, Ejército Mexicano, GN y FGR detuvieron a tres personas, aseguraron dos armas largas, tres armas cortas, cartuchos de diferentes calibres, cargadores, 18 frascos con marihuana, una bolsa con cristal y un vehículo.

TABASCO:

-En Villahermosa, elementos del Ejército Mexicano, GN, Semar y Policía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron un arma corta, un vehículo con reporte de robo y diversas dosis de droga.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS:

En Culiacán, Sinaloa y Tamazula, Durango, en los poblados Lo de Bartolo y El Zapote en Sinaloa y Coloma, Durango, elementos del Ejército Mexicano localizaron tres áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 2,470 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 50 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS:

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos del Ejército Mexicano localizaron una toma clandestina en el estado de Jalisco y una más en el Estado de Michoacán.

En El Marqués, Querétaro, en la carretera México–Querétaro, elementos de la FGR, GN, Ejército Mexicano, Seguridad Física de Pemex y Policía Estatal catearon un predio, detuvieron a dos personas, aseguraron 28,664 litros de hidrocarburo, 14 tractocamiones, dos semirremolques, tres vehículos, una motocicleta, 23 bidones de plástico y dos tanques metálicos.

