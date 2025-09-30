Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 29 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del lunes 29 de septiembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

GUERRERO:

-En Acapulco, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas a bordo de un vehículo, les aseguraron un arma larga, cinco cargadores, 77 cartuchos y diversas dosis de drogas

JALISCO:

-En Tlajomulco de Zúñiga, elementos de la SSPC, GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal de Guanajuato detuvieron a un objetivo prioritario, dedicado a la extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga.

MICHOACÁN:

-En Apatzingán, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a un hombre de nacionalidad extranjera, aseguraron un arma larga, 14 cargadores, 370 cartuchos, un chaleco táctico y un artefacto explosivo improvisado.

SINALOA:

-En Ahome, elementos del Ejército Mexicano, al realizar una inspección a un vehículo en un puesto de seguridad, detuvieron a dos personas, aseguraron 1.2 kilos de clorhidrato de cocaína, 1.1 kilos de metanfetamina y 4.5 kilos de marihuana, ocultos en un doble fondo de un vehículo procedente de Los Mochis y con destino a Ciudad Obregón, Sonora. El costo por la droga asegurada es de 595,000 pesos.

-En Culiacán, en el poblado El Guasimal, elementos de SSPC y Policía Estatal localizaron una mochila y aseguraron 19 artefactos explosivos improvisados.

-En Elota, elementos de Semar localizaron un vehículo, aseguraron cuatro armas largas, una granada, 13 cargadores, cartuchos, seis chalecos tácticos y dos placas balísticas.

-En Surutato, elementos de SSPC, Ejército Mexicano, FGR, Marina y GN cumplimentaron una orden de aprehensión contra un piloto aviador al servicio de un grupo delictivo.

TABASCO:

-En Centro, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, FGR y SSPC, junto con Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a tres personas, aseguraron dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 27 cartuchos, tres chalecos tácticos y ponchallantas.

VERACRUZ:

-En Rafael Delgado, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal detuvieron dos hombres a bordo de una motocicleta, aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 52 cartuchos y diversas dosis de droga.

-En Coatzacoalcos, elementos de Semar, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a tres hombres, aseguraron un arma corta, un arma blanca y diversas dosis de droga.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados Los Cedritos y Lo de Bartolo, elementos del Ejército Mexicano localizaron tres áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 3,650 litros y 25 kilos de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 74 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Tequisquiapan, Querétaro, elementos de FGR, GN, Ejército Mexicano y Policía Municipal catearon un inmueble, aseguraron 206,750 litros de gasolina, cuatro estaciones de refinado petrolífero, ocho tanques de almacenamiento, una cisterna subterránea, un contenedor, un vehículo y una motocicleta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR