Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 26, 27 y 28 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 26, 27 y 28 de septiembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano y Policía Estatal, al atender una denuncia, detuvieron a tres personas a bordo de un vehículo, les aseguraron 47.5 kilos de metanfetamina y 1.2 kilos de heroína.

El costo de la droga asegurada es de 13.3 millones de pesos.

CAMPECHE:

-En Carmen, elementos de la Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron una camioneta con reporte de robo, seis armas cortas, cargadores y cartuchos.

CHIAPAS:

-En Mapastepec, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Fiscalía y Policía Estatal catearon siete inmuebles, detuvieron a cuatro personas y rescataron a 16 migrantes, aseguraron una embarcación menor, 200 litros de combustible, tres vehículos y diversas dosis de drogas.

CHIHUAHUA:

-En Ciudad Juárez, elementos de Guardia Nacional (GN), al realizar una inspección a un vehículo procedente de El Paso, Texas, Estados Unidos, detuvieron a una persona, le aseguraron 90,110 dólares en efectivo sin acreditar su legal procedencia.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, de la Cuidad de México y en Cuernavaca, Morelos elementos de Semar, Fiscalía General de la República (FGR), SSPC, Ejército Mexicano y GN catearon tres inmuebles, detuvieron a cinco personas, aseguraron dos armas de fuego cortas, dos cargadores, 15 mil dosis y cinco kilos de cocaína, más de un millón y medio de pesos, 11 equipos telefónicos, dos tabletas y un vehículo.

COAHUILA:

-En Piedras Negras, en las inmediaciones del paso ferroviario del Puente Internacional II-Coahuila 2000, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron 12 kilos de cocaína. El costo de la droga asegurada es de 2.6 millones de pesos.

DURANGO:

-En Durango, elementos de GN detuvieron a tres personas a bordo de un vehículo, les aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, 16 cargadores, nueve cintas metálicas, 1,645 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, cuatro granadas de fragmentación, un dron, 22 baterías para radios, un inhibidor de señal, 19 equipos de radiocomunicación, 13 cargadores para radios, seis celulares, cuatro chalecos tácticos y seis placas balísticas.

GUANAJUATO:

-En Guanajuato, elementos de la SSPC y FGR catearon un inmueble, donde detuvieron a un hombre, aseguraron dos armas cortas, 122 cartuchos, diversas dosis de droga, dos vehículos y una motocicleta.

GUERRERO:

-En Petatlán, elementos de Semar y Policía Estatal aseguraron un arma larga, cargadores, 104 cartuchos, una bolsa con marihuana y un vehículo.

MICHOACÁN:

-En Zamora, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a seis personas, entre ellos un menor de edad, aseguraron tres armas largas, tres armas cortas, 16 cargadores, 368 cartuchos, dos chalecos tácticos, tres vehículos y dos motocicletas.

-En Apatzingán, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a dos personas, entre ellas una menor de edad de nacionalidad extranjera, les aseguraron dos armas largas y cargadores.

-En Tacámbaro, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, cargadores, cartuchos, dos vehículos, uno de ellos con blindaje de fábrica y siete kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 1.8 millones de pesos.

-En Zinapécuaro, elementos de GN aseguraron 452 cartuchos, una motocicleta y dos vehículos con reporte de robo.

MORELOS:

-En Temixco, elementos de Semar, FGR, Ejército Mexicano, GN y SSPC catearon un inmueble, detuvieron a cuatro personas, les aseguraron un arma corta, diversas dosis de drogas y dinero en efectivo.

SINALOA:

-En Culiacán, elementos de Semar, Ejército Mexicano, SSPC, GN, FGR, Fiscalía y Policía Estatal realizaron una inspección en dos módulos del Centro Penitenciario Aguaruto, aseguraron dos armas cortas, cartuchos y cuatro celulares.

-En otra acción en Culiacán, en la colonia Pedregal del Humaya, elementos de la Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, entre ellas a dos menores de edad, les aseguraron tres armas largas, un arma corta y tres vehículos con reporte de robo, uno de ellos con un dispositivo para lanzar ponchallantas.

-En Culiacán, elementos de la FGR y Ejército Mexicano catearon un inmueble ubicado en el poblado Copaco, aseguraron 83.1 kilos de metanfetamina, 410 litros metanfetamina, 440 litros de tolueno y 95 litros de ácido clorhídrico.

El costo de la droga asegurada es de 131.6 millones de pesos.

-También en Culiacán, elementos de la FGR, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente catearon un inmueble donde aseguraron dos tigres de bengala, dos caballos, 10 cajas secas con refrigeración y tres tractocamiones.

-En Badiraguato, en el poblado de Soyatita, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, un arma corta, 16 cargadores, 580 cartuchos, 170 kilos de marihuana, un chaleco táctico y una placa balística. El costo de la droga asegurada es de 570,600 pesos.

-En Culiacán, en un camino de terracería que conduce al poblado de Caminaguato, elementos del Ejército Mexicano aseguraron seis armas largas, 81 cargadores, cartuchos, un artefacto explosivo improvisado, 14 chalecos tácticos y 24 placas balísticas.

-En Salvador Alvarado, Guamúchil, elementos de FGR y Ejército Mexicano catearon un inmueble, aseguraron 214 kilos de metanfetamina, cartuchos y un vehículo. El costo de la droga asegurada es de 57 millones de pesos.

-En otra acción en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, GN, Semar, SSPC, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron cargadores, cartuchos y 10 artefactos explosivos improvisados de cinco kilos cada uno.

-En Culiacán, elementos de Semar localizaron un vehículo, aseguraron dos armas largas, un tubo lanza granadas, un cargador, 1,474 cartuchos, un chaleco con placa balística y dosis de metanfetamina.

-También en Culiacán, elementos de Semar detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, aseguraron un arma larga, 13 cargadores, 319 cartuchos, dos placas balísticas y una bolsa con diferentes partes de armas de fuego.

-En Culiacán, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, FGR, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a una persona, aseguraron un fusil Barret, tres armas largas, un arma corta, cargadores, 3,097 cartuchos, dos vehículos y equipo táctico.

SONORA:

-En Altar, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, aseguraron siete armas largas, 13 cargadores, 325 cartuchos, cinco kilos de marihuana y dos vehículos.

-En Nogales, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, le aseguraron 74,000 cigarros y 1,200 dosis de marihuana. El costo de la droga asegurada es de 6.1 millones de pesos.

-También en Nogales, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, cargadores, 109 cartuchos, 34,000 dosis de marihuana y 2.3 kilos de goma de opio. El costo de la droga asegurada es de 2.8 millones de pesos.

-En Hermosillo, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, aseguraron tres armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, diversas dosis de metanfetamina y un chaleco balístico.

TABASCO:

-En Centro, elementos de GN, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron tres armas largas, siete armas cortas, dos cargadores, 260 cartuchos y cinco celulares.

TAMAULIPAS:

-En Río Bravo, en el Ejido Santa Apolonia, elementos de la Policía Estatal aseguraron tres armas largas, un chaleco táctico, dos placas balísticas y un vehículo blindado.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados de Aguapepa, Los Algodones, Los Cedritos, El Tecomate, El Carrizal Número Dos, Doroteo Arango, San José de las Bocas, Chuchupira, Comoa y Paredón Colorado, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 12 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 5,130 litros y 10 kilos de sustancias químicas y una mezcladora.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 104 millones de pesos.

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados de Los Cedritos, Las Tranquitas, La Mora, El Tecomate, Copaco, Vado Hondo, El Sabinal y Paredón Colorado, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 19,050 litros de sustancias químicas, tres condensadores, dos quemadores y una mezcladora.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 386 millones de pesos.

